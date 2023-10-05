В мужском теннисе проводят финалы посреди недели. Зачем такие странности?

Титульные матчи на турнирах АТР по вторникам и средам непривычны и сказываются на рейтинге.

За последнюю неделю с хвостиком россияне сыграли в трех финалах на турнирах ATP — в китайских городах Пекине, Чжухае и Чэнду. Но в тени этого безусловно серьезного достижения остались очень странные по теннисным меркам дни проведения решающих матчей. Дело в том, что титульные поединки с участием Даниила Медведева, Карена Хачанова и Романа Сафиуллина проходили отнюдь не в выходные, а в среду и во вторник. Причем в 2024-м подобная практика продолжится. Для чего же ATP ломает традиции и стройную систему рейтинг-листов?

Ломая традиции

Вообще все давно привыкли, что теннисные турниры должны завершаться по воскресеньям и только в исключительных случаях по субботам или пятницам. Но чтобы финалы проходили прямо посредине недели — это ноу-хау 2023 года. На инновацию ATP, естественно, обратили внимание еще в 2022-м, когда в Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовали расписание турниров на нынешний сезон. Правда, хватало и других новшеств. Так, была сделана ставка на большее количество 12-дневных «мастерсов» с расширенной сеткой на 96 игроков. Если раньше таких турниров было только два — в Америке в Индиан-Уэллс и в Майами, то с сезона-2023 добавились Мадрид, Рим и Шанхай. А с 2025-го, если планы ATP не изменятся, на новый формат переведут «мастерсы» в Канаде (Торонто/Монреаль) и в Цинциннати.

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Цели ATP понятны — дать большему количеству игроков шансы на «мастерсах», а заодно чуть разгрузить обязательные турниры по плотности для топ-теннисистов. Но и без того насыщенный календарь грозил из-за этого стать еще более «распухшим», в то время как теннисисты давно ратуют за укорачивание сезона. Как следствие, в ATP пошли на инновацию — стали менять привычные сроки турниров, начиная их по средам и четвергам и заканчивая по средам и вторникам.

В каком-то смысле в этом есть толк — уик-энды более насыщены на спортивные события, поэтому теннис порой остается в тени других видов спорта. С другой стороны, болельщикам со всего мира порой неудобно смотреть решающие игры в будние дни, когда они заняты работой. Но в ATP явно считают, что сделали все правильно, ведь в следующем году сентябрьские — октябрьские турниры в Азии вновь будут начинаться и заканчиваться в будни. Хотя, в принципе, пауза после финала US Open вполне может продолжаться не девять дней, а неделю. Даже с учетом того, что в течение недели после Открытого чемпионата США многие теннисисты играли в Кубке Дэвиса. Однако никто же их силком в Чжухай или Чэнду не затаскивает, могли ведь и отдохнуть потом недельку от турниров.

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Рейтинга ждать дольше, отпуск — не больше

При этом даже в таком инновационном варианте календаря увеличить отпуск игроков особо не получится — в 2023-м итоговый турнир ATP заканчивается 19 ноября против 20 ноября в 2022-м. К тому же не стоит забывать и про финальный турнир Кубка Дэвиса в конце ноября, так что отпуск у многих элитных теннисистов начнется только в декабре. В общем, от всех этих инноваций больше отдыхать игроки не станут.

Зато с точки зрения традиций и системы рейтинг-листов получается диссонанс. Раньше было все просто — сыграли в воскресенье финал, посмотрите в понедельник свежий рейтинг-лист ATP. Сейчас же болельщикам и игрокам приходится ждать почти неделю обновлений, что, согласитесь, совсем неоперативно. Да, конечно, есть так называемые live-рейтинги, обновляемые после каждого матча, но все же они носят, скажем так, справочный, а не официальный характер. А ведь официальный рейтинг помимо наглядности и привычности влияет также и на «посев» на следующих турнирах, на попадание в основные сетки (пусть там эффект и отложен) и так далее и тому подобное.

Но, похоже, ATP все это совершенно не смущает, особенно с учетом перехода на новый формат «мастерсов». К которым, возможно, ради экономии как элементы пазла, чтобы ни дня не проходило без тенниса, будут все чаще добавляться турниры попроще, как сейчас в Китае. Главное, это увеличение доходов, и если при новом формате календаря его удастся добиться, то финалы в понедельник, вторник, да и вообще в любой день из необычных превратятся в стандартные. Как уже многие привыкли к 15-дневному формату «Ролан Гаррос».

Кстати, в январе на 15-дневный формат перейдут и на Открытом чемпионате Австралии-2024. Там, конечно же, мотивируют это решение заботой об игроках, но возможность продавать билеты на день больше, да еще и задействовать не два, а сразу три воскресенья свидетельствует о желании организаторов увеличить и без того неплохую прибыль.