«Это безумие. В ВАДА полный бардак». Звезды тенниса защищают Синнера после новых допинговых нападок

Итальянский теннисист получил серьезную моральную поддержку после того, как его кейс с клостеболом был передан на рассмотрение в CAS.

В августе, когда появилась первая информация о допинговых неприятностях первой ракетки мира Янника Синнера, многие звезды тенниса высказывались в отношении итальянца крайне негативно. Им казалось, что отсутствие дисквалификации в деле о положительной пробе на стероид клостебол — это результат особого отношения Международной федерации к богатым и знаменитым игрокам. Однако со временем градус возмущения пошел на убыль. И теперь, когда ВАДА решило оспорить оправдательный приговор, у лидера мужского рейтинга обнаружилось много защитников. Лидеры мнений считают, что борцам за чистый спорт не стоило раскачивать ситуацию и подвешивать одну из самых успешных карьер в современном теннисе.

Апелляция была излишней?

«Меня разочаровала новость, что ВАДА обжалует вердикт трибунала, который признал меня невиновным, — говорится в заявлении Синнера, опубликованном после подачи заявления ВАДА в CAS. — В последние месяцы прошли три отдельных слушания, и каждое подтвердило мою невиновность. При этом были представлены убедительные доказательства, а я сотрудничал с судом на протяжении всего процесса. Понимаю, что такие ситуации нужно тщательно расследовать, чтобы гарантировать честность в нашем любимом спорте. Но тяжело понять, зачем просить трех других судей снова изучить те же факты и документы. Тем не менее мне нечего скрывать, и я предоставлю все необходимые данные, чтобы еще раз доказать свою правоту».

Есть мнение, что «дело Синнера» для ВАДА — больше чем просто борьба за справедливость. На фоне конфликта с американцами из-за оправдания китайских пловцов международному агентству сейчас важно доказать свою значимость в мире спорта. Наиболее радикальным стало бы решение отобрать у США за несоблюдение Всемирного кодекса летнюю Олимпиаду-2028 или зимнюю Олимпиаду-2034. Но глава МОК Томас Бах дал понять, что столь скандального поворота можно не опасаться. А значит, борцам за чистый спорт нужна другая большая жертва. И первая ракетка мира подходит на эту роль идеально. Именно поэтому ВАДА и могло решиться взбаламутить скандал в теннисе, который уже практически успокоился.

«Мы удивились апелляции ВАДА, — заявил адвокат Синнера Джейми Сингер. — Мы надеялись, что мнение трех судей трибунала, их обоснованные и документально подтвержденные решения убедят всех, что дело рассмотрели грамотно. Никто не обвиняет Янника, что он использовал клостебол для улучшения результатов. Но ВАДА считает, что он несет ответственность за действия своей команды, поэтому просит его наказать и отстранить от спорта за то, что они квалифицируют как халатность. ВАДА имеет полное право на апелляцию, и мы знаем, насколько сложна работа по мониторингу допинга в мире спорта. Тем не менее мы считаем, что апелляция была излишней. Надеемся, что дело будет окончательно закрыто через несколько месяцев».

Янник Синнер. Фото AFP

Дело закроют раз и навсегда?

Напомню, что главным поводом для хейта в адрес Янника до сих пор был не сам факт обнаружения в его мартовских пробах клостебола, а то, как развивалось дело. Синнер избежал временного отстранения на время расследования и добился оправдания после очень спорных объяснений. Допинг якобы попал в организм итальянского теннисиста в результате массажа без перчаток от физиотерапевта, который лечил травмированный палец кремом со стероидом. То, что лучший теннисист мира в такой ситуации отделался испугом, казалось многим двойными стандартами. Синнер заработал клеймо допингера на всю жизнь, но даже его критики навряд ли хотели нового раунда разбирательств, которые повлияют не только на самого Янника, но и на его соперников.

Чисто теоретически итальянцу грозит два года дисквалификации и аннулирование результатов — в частности лишение титула на US Open-2024. Понятно, что ни один здравомыслящий человек не будет желать подобного скандального поворота во имя абстрактных идеалов чистого спорта. Поэтому многие из тех, кто изначально критиковал Синнера, теперь выступили в его защиту перед лицом антидопинговой бюрократии. «Это безумие. В ВАДА полный бардак, — прокомментировала новости об апелляции легендарная Мартина Навратилова. — Лично мне никогда бы не пришло в голову спросить, каким кремом или маслом пользуется мой массажист. Если допинг именно таким образом попал в организм Янника, это явно не было мошенничеством».

«Новости меня немного удивили, — поделился третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас. — Не знаю, что будет дальше, но для тенниса это точно плохой знак. Это очень чувствительная тема для Янника и всего тура в целом. Мы снова вернулись к этому вопросу, хотя трибунал подтвердил невиновность Синнера. Я знаю, что ему сейчас очень трудно. Учитывая, через что он прошел, его уровень игры невероятен. Он способен отбросить все, когда выходит на корт. Янник просто показывает хороший теннис, и это потрясающе. Надеюсь, что это все скоро завершится и он сможет сосредоточиться исключительно на игре».

Синнера также поддержали звездный немецкий ветеран Борис Беккер, британский комментатор Марк Пичи и президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги. «В деле Синнера нет никакого скандала, — написал Пичи. — Он и его адвокаты действовали в рамках правил и получили вердикт, основанный на представленных доказательствах. Никакого заговора, никакого сокрытия. По мнению ВАДА, вывод о том, что он невиновен и не допустил халатности, сделан неверно. Утомительно наблюдать, как людям позволяют распространять эту клевету».

«Мы с большим доверием относимся к CAS, и он должен положить конец допинговой саге, — заявил Бинаг. — На стороне Синнера не только факты, но и оправдательные решения от трех независимых судей. Я уверен, что в результате апелляции ВАДА дело закроют раз и навсегда, вернув чемпиону душевное спокойствие».