Команда Рублева взяла титул на World Tennis League. В финале Андрей выиграл два матча

Мирра Андреева провела отличный турнир, но ее команда довольствовалась вторым местом.

В Абу-Даби завершился выставочный теннисный турнир World Tennis League. В финале встретились команды россиян Андрея Рублева и Мирры Андреевой — в плотной борьбе чуть сильнее оказались «Соколы» Рублева. Также в матчах участвовали первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Поначалу к победе шли «Ястребы»

Финал, как и все предыдущие встречи команд, состоял из четырех матчей длительностью в один сет — по одному индивидуальному противостоянию у мужчин и у женщин, а также по два парных поединка, причем дуэты могли быть смешанными. Общая победа подсчитывалась по итогу выигранных геймов каждым из коллективов. В решающей игре встретились Falcons («Соколы») и Hawks («Ястребы»): за первых выступали Андрей Рублев, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия, за вторых — Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Финал начался с парного женского противостояния, в котором Андреева и Соболенко одолели соперниц на тай-брейке (7:6) и принесли своей команде минимальное преимущество. Игра продолжалась 48 минут, став самой длинной в финальном противостоянии. Андреева осталась на корте Etihad Arena и на следующий матч, соперницей стала Елена Рыбакина. 17-летняя россиянка ярко переиграла шестую ракетку мира (6:2), доведя преимущество «Ястребов» до пяти баллов (13:8). На победу Мирра затратила всего 28 минут.

Андреева провела отличный турнир, несмотря на его неофициальный статус. Молодая россиянка не проиграла ни одного из шести матчей. На групповом этапе она выиграла в трех встречах в паре с Соболенко, а также расправилась с итальянкой Ясмин Паолини (6:4), которая находится на шестой строчке в рейтинге WTA.

Денис Шаповалов. Фото Global Look Press

Рублев и Шаповалов вырвали победу в последних двух матчах

Далее на корте появились мужчины и резко изменили ход финала — в парном противостоянии Рублев и Шаповалов разгромили Томпсона и Нагала (6:2). От уверенного преимущества «Ястребов» остался лишь один балл, и перед заключительной игрой между Рублевым и Нагалом более предпочтительные шансы на общий триумф были уже у «Соколов» — все же россиянин является гораздо более статусным теннисистом, чем 98-я ракетка мира из Индии.

Андрей не подвел — отдал Нагалу лишь один гейм (6:1) и принес своей команде победу с общим счетом 20:16. После группового этапа «Ястребы» тоже были лучшими с 68 баллами. «Ни о чем не думал. У меня просто была возможность сыграть одиночку — мы хорошо провели пару, поэтому появился шанс реабилитироваться по очкам. Когда пошел играть, знал, что надо взять сет. Я начал побеждать, почувствовал спокойствие и облегчение. И выиграл. Это все равно приятное чувство — я сделал все, что мог, я постарался, у нас получилось победить, а это самое важное», — сказал Рублев после победного матча.

Командный выставочный турнир World Tennis League прошел в третий раз: его двукратными чемпионами стали Елена Рыбакина и Андрей Рублев. Бывшая россиянка впервые победила здесь в 2022 году, выступая в одной команде с Александром Зверевым, Анастасией Павлюченковой и Домиником Тимом. Россияне Андреева и Рублев участвовали второй год подряд — в 2023-м находились в одной команде и стали сильнейшими. Вместе с ними тогда играл Даниил Медведев — он должен был приехать и в этом году, но за несколько дней до старта организаторы заявили о том, что Даниил пропустит турнир.