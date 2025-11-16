Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Статьи
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:20

Синнер и Алькарас снова сойдутся в финале. На Итоговом нас ждет крутейшее завершение сезона ATP

Синнер и Алькарас сыграют в финале Итогового турнира
Артем Тайманов
Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Янник Синнер.
Фото Reuters
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
1/3
В этом году испанец выиграл у итальянца 4 из 5 финалов, но в зале Янник чувствует себя намного комфортнее.

Турнир Nitto ATP Finals. Одиночный разряд. Полуфиналы
Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 6:2
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:2, 6:4

На Итоговом чемпионате ATP в Турине закончились полуфинальные матчи. Выигравшие свои группы сильнейшие теннисисты в мире, Карлос Алькарас и Янник Синнер, одержали уверенные победы и в плей-офф, организовав еще один финальный поединок друг с другом — шестой и последний в нынешнем сезоне. Итальянец особенно убедителен на домашних кортах в зале — с учетом прошлого года он не проиграл здесь ни сета за последние девять матчей.

Синнер провел шестой матч подряд на Итоговом без потери подачи

Синнер первым вышел на корт в субботу, 15 ноября. Организаторы наверняка с радостью поставили бы Янника в прайм-тайм, то есть в вечернюю сессию, но ставший соперником Карлоса по полуфиналу Феликс Оже-Альяссим сыграл свой предыдущий матч накануне вечером, так что выпускать его на корт субботним днем было бы совсем негуманно. Да и в выходной всем проще посмотреть теннис в любое время что по телевизору или компьютеру, что вживую, так что здесь это не настолько важно, как на рабочей неделе.

Карлос Алькарас.Алькарас стал первым по итогам года, лишив Синнера шансов. Янник безупречен в Турине, но этого мало

Помимо уже упомянутой серии в Турине без проигранных сетов, у Янника есть еще одна — он не отдает свою подачу с момента выхода в плей-офф в прошлом году. Последним, кто смог сделать брейк в поединке с Синнером на Итоговом чемпионате ATP, остается Даниил Медведев. Россиянин проиграл в третьем туре группового этапа в прошлом году со счетом 3:6, 4:6, но взял подачу Янника в шестом гейме второй партии. После этого Синнер победил Каспера Рууда и Тейлора Фритца в плей-офф, а в этом сезоне был сильнее Феликса Оже-Альяссима, Александра Зверева и Бена Шелтона на групповом этапе, не позволив никому из них сделать брейк. Ближе всех был Зверев, заработавший тройной брейк-пойнт в начале второй партии, но шансов реализовать хотя бы один из них Синнер не дал.

При этом на старте полуфинала эта серия вполне могла прерваться. Алекс спасся со счета 15:40 в первом гейме на своей подаче и тут же добрался до тройного брейк-пойнта. Однако закончилось это так же, как в матче со Зверевым — Синнер вовремя прибавил и взял подачу. Больше шансов на приеме в этом сете у австралийца не было вовсе — Янник ни разу не отдал больше одного очка за гейм. При этом де Минаур играл весьма прилично, много атаковал, держал высокий темп — но даже не добрался до тай-брейка. Янник постоянно давил во второй половине партии, Алекс еще дважды уходил с брейк-пойнтов, однако в самой концовке действующий чемпион сделал брейк. Во втором сете же Синнер быстро повел 4:0, так же быстро преодолел небольшой спад концентрации, вполне логично случившийся при таком развитии счета, и оформил победу.

Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Оже-Альяссим не оправдал ожиданий, а Алькарас был очень хорош

От поединка Алькараса с Оже-Альяссимом можно было ждать большей борьбы и интриги, чем от полуфинала с участием Синнера. Янник и по личным встречам с Алексом вел 12-0, а Карлос у Феликса — только 4-3, и на харде в зале у канадца прекрасная статистика. По количеству выигранных там матчей Оже-Альяссим вообще лучший в этом десятилетии — правда, Синнер наверняка вскоре обгонит его, ведь перед этим турниром разница составляла всего шесть побед. Также у канадца 12 финалов турниров на харде в зале, в семи из которых он побеждал. Алькарас же до нынешнего сезона вообще ни в одном финале на крытых кортах не был, а к Итоговому чемпионату подошел с одним-единственным финалом в зале (победным в Роттердаме).

Новак Джокович.Джокович — снова король: выиграл 101-й титул и порвал на себе футболку. Но на Итоговый не поедет

Однако ожидания, как видно из итогового счета, не оправдались. Победы Оже-Альяссима над Алькарасом остались в прошлом, в 2021-2022 годах, и даже максимально подходящий Феликсу тип кортов это не изменил. Канадец начал матч с гейма, спасенного с тройного брейк-пойнта, но на этом параллели с игрой Синнера закончились. Алькарас сделал брейк уже в следующем гейме на приеме и в целом показал в первой партии теннис такого уровня, противопоставить которому Оже ничего не мог. У испанца проходили практически любые удары, он 13 раз пробил навылет, допустив при этом всего две невынужденные, и завершил сет брейком под ноль.

Удержать такой уровень во второй партии Карлосу не удалось — да и было бы удивительно, сыграй он настолько безупречно весь матч. Ошибок стало больше, и Феликсу было куда проще держать подачу. Теннисисты вроде бы приближались к тай-брейку, но когда канадец оказался в ситуации, где нужно было обязательно брать свой гейм, чтобы остаться в игре, то вдруг засуетился, сорвал несколько ударов и сам проиграл подачу.

Янник Синнер.
Фото Reuters

«К матчам с ним стараюсь подходить иначе»

«Будет здорово сыграть с Янником. Если бы в финале я встретился с кем-то другим, то, честно говоря, не расстроился бы, но это круто. К матчам с ним я стараюсь подходить иначе, максимально сконцентрированным. Знаю, что должен показывать свой максимум, чтобы победить его. Думаю, мы оба выложимся на полную. Я рад видеть Синнера в еще одном финале в этом году», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Янник, выйдя в финал, выиграл уже 30 матчей подряд на харде в зале. Последнее поражение у него было как раз в финале Итогового в 2023 году от Новака Джоковича. При этом чаша весов личного противостояния Синнера и Алькараса в последнее время качнулась в сторону испанца. С первых матчей между ними и до 2023-го они обменивались победами, выигрывая по два раза подряд, но в 2024-м Карлос начал отрываться.

Из восьми последних официальных поединков «теннисного суперклассико» он выиграл семь, включая эпический финал «Ролан Гаррос» с тройного матчбола в этом году, а поражение потерпел лишь в финале Уимблдона-2025. Будем надеяться, что и на этот раз нас ждет яркая и упорная битва, которая станет вишенкой на торте сезона ATP. Больше в нынешнем году Янник и Карлос точно не встретятся, поскольку с Кубка Дэвиса, финальная часть которого пройдет в Болонье на следующей неделе, Синнер в этот раз снялся.

10

  • dedpihto59

    абсолютно справедливый финал:thumbsup::fist::muscle::bangbang:?

    16.11.2025

  • Endeavour1982

    В 3-х сеттовике Яник точно фаворит

    16.11.2025

  • Pol Pol

    Да будет он там, будет, успокойся уже ... 13 сектор, 13 ряд, 13 место .... завистливый такой, мужичёнко, в драповом польте, клеяная борода, в петлице магнолия, вместо головы - шишка .... приглядись, узнаешь.

    16.11.2025

  • Den Tarasov

    За приемника Надаля

    16.11.2025

  • Кот-матрос

    Без Медведева это вообще не теннис.:laughing:

    16.11.2025

  • Док

    Рискну-ка я пятерочкой на Алькараса)). Кэф душевный 2,4 - поживу хоть)). Ну а если победит неитальянский итальянец - значит не судьба, не жили богато - нехрен и начинать)). P.S. Жаль что играют не из пяти сетов как по молодости. Тогда бы шансы испанца были повыше...

    16.11.2025

  • инок

    Карлос, молодчина. Навязал свою игру неудобному в зале Феликсу. Нас ждёт интересный финал итогового турнира. Удачи Карлосу и финале!

    16.11.2025

  • СереХа

    за братишку Синнера

    16.11.2025

  • traveller09

    Синнер и Алькарас снова сойдутся в финале. На Итоговом нас ждет крутейшее завершение сезона ATP(с) --- Озвучу сейчас исключительно...своё мнение. И не призываю к чему-либо. Но вот я считаю, что уж так устроен человек, что он хочет обновления...нового...весны. И даже если это Пеп с Барсой, а против него Маур с Реалом, то и это надоедает. Хочется изменений...новый идей. Поэтому все эти синнеры...реалы...барсы...и прочие...putin teamы в конце концов...осточертевают. Если вы, конечно же, не являетесь их персональным поклонником. Поэтому... Fuck it... Fuck them all.

    16.11.2025

  • МаратХ

    Без участия Медведева финале, это скучный финал

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Карлос Алькарас
    Янник Синнер
    Читайте также
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя