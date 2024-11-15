Медведев остался без полуфинала, но обнадежил. Достойная битва с первой ракеткой мира в Турине

ATP Finals 2024. Турин, Италия
Группа Илие Настасе. Третий тур.
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:4
Тэйлор Фритц (США, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3
Даниил Медведев на ATP Finals в Турине проиграл в заключительном матче в группе Илие Настасе итальянцу Яннику Синнеру и не смог выйти в полуфинал. Впрочем, и саму игру против первой ракетки мира и общее выступление на итоговом турнире все же нельзя оценить как провал. По сути все решила неудача в стартовой встрече с американцем Тейлором Фритцем.
Медведев на нынешнем итоговом турнире — как птица-феникс. В стартовой игре с Фритцем большую часть матча он играл на достаточно высоком уровне. Но в концовке первого сета и во второй половине второй партии у него произошли настоящие сбои — три двойные подряд, стоившие сета, затем странное поведение после нереализованных шансов и обидно проигранного брейк-пойнта, выразившееся в нежелании бороться в концовке. Судя по всему, Даниил на ментальной усталости после тяжелого сезона просто не смог соответствовать собственным ожиданиям, слишком на себя давил и поэтому сорвался. Он в общем-то и не скрывал после поражения, что устал, прежде всего, психологически, хотя, конечно, и ругал мячи.
Редко кто после такого срыва можно придти в себя за два дня. Поэтому перед игрой с де Минауром особо ни у кого не было больших ожиданий. А Медведев взял, да и удивил со знаком «плюс». Показал теннис экстра-класса, почти не совершал невынужденных ошибок, агрессивно атаковал, то есть провел, объективно, один из лучших матчей во всем сезоне-2024. Сам он сказал, что сыграл в 26 раз лучше, чем с Фритцем. Ну, может, не в 26, но в разы точно. «Даниил сегодня выступал на очень высоком уровне, оставался спокойным и агрессивным. Таким он никогда не был в наших предыдущих матчах», — подтвердил де Минаур.
Что ж, такой Медведев мог замахнуться в Турине на многое... Но вот только задача перед ним была поставлена очень сложная — для гарантии требовалось обыграть первую ракетку мира в двух сетах. Последний раз это удавалось в финале «мастерса» в Майами весной 2023-го, после чего россиянин проиграл семь из восьми встреч подряд. Особняком стояла победа в четвертьфинале Уимблдона-2024, добытая в пяти партиях. Однако затем последовали поражения на US Open, в Шанхае и настоящая экзекуция на выставочном «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде.
Правда, существовал вариант, при котором Даниилу даже не надо было обыгрывать Синнера. Если бы де Минаур в первом матче заключительного тура в группе Илие Настасе победил Фритца в двух партиях, то россиянину хватило бы даже поражения в трех партиях, а при определенных раскладах даже проигрыша в двух (там требовалось считать геймы) сетах. И австралиец едва не помог Медведеву — где-то на протяжении полутора сетов он действовал лучше американца, взял первый сет, имел шансы повести с брейком во втором. Но упустил их, после чего, сбавил обороты, а Тейлор, наоборот, прибавил и в итоге победил. Так что Даниилу для выхода в полуфинал надо было побеждать в двух сетах.
Впрочем, сам Медведев, по его утверждению, подходил к игре без особых ожиданий. Мол, получится, хорошо, нет — ничего страшного. Не получилось, но безысходность в матче с Янником, в отличие от недавних игр в Шанхае и Эр-Рияде, все же не ощущалось. Даниил сделал ставку на агрессивный теннис, как в финале Australian Open в январе. И временами серьезно «трепал» Синнера в розыгрышах. Вот только частенько сам не справлялся с высочайшими скоростями, допуская ошибки, как справа, так и слева. Формально они были невынужденными, но по факту выдерживать такой темп без ошибок просто невозможно.
С точки зрения статистики Даниил провел отвратительный первый сет — четыре активно выигранных розыгрыша при 16 невынужденных ошибок. Но по факту все было не все так удручающе. Медведев позволил сопернику сделать один брейк в восьмом гейме, просто итальянец выглядел феноменально, особенно на подаче. Вторая партия началась примерно в том же ключе и уже в третьем гейме россиянин вновь проиграл подачу. Но постепенно его остроатакующая игра, заставляющая Синнера носиться по корту на феноменальной скорости, начала приносить плоды.
Даже двужильный Янник стал немного уставать, чуть не добегать, ошибаться, терять концентрацию. И вдруг выяснилось, что он по-прежнему не идеален. Мало того, Медведев выиграл восемь розыгрышей подряд! Благодаря чему превратил 1:3 в 4:3 в свою пользу. Да еще и на подаче Янника в восьмом гейме стало 0:15. Жаль, но затем последовала ошибка, и Синнер, словно очнувшись от летаргического сна, вновь прибавил. И да, сделал при 4:4 еще один брейк, пусть для этого ему пришлось показать великолепный теннис. Хотя и тут Даниил не сдался (в отличие от встречи с Фритцем), а выдал два роскошных приема. Могло быть и три, но в одном из розыгрышей мяч разминулся с задней линией на миллиметры.
В итоге он проиграл и второй сет, хотя по статистике в нем был не хуже оппонента (13 виннерсов и 12 невынужденных, в то время как у Синнера это соотношение отрицательное — 7:8). Кроме того, отдельно хочется похвалить подачу Даниила — шесть эйсов при нуле двойных ошибок, средняя скорость первой подачи в этом матче 197 км в час. Это уже похоже на Медведева образца 2023 года, когда он практически ни в чем не уступал тому же Синнеру. Кто знает, может, и в 2025-м он сумеет навязать итальянцу равную борьбу.