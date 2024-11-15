Медведев остался без полуфинала, но обнадежил. Достойная битва с первой ракеткой мира в Турине

Даниил завершил выступление на ATP Finals, уступив Яннику Синнеру.

ATP Finals 2024. Турин, Италия

Группа Илие Настасе. Третий тур.

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3

Даниил Медведев на ATP Finals в Турине проиграл в заключительном матче в группе Илие Настасе итальянцу Яннику Синнеру и не смог выйти в полуфинал. Впрочем, и саму игру против первой ракетки мира и общее выступление на итоговом турнире все же нельзя оценить как провал. По сути все решила неудача в стартовой встрече с американцем Тейлором Фритцем.

Де Минаур не помог

Медведев на нынешнем итоговом турнире — как птица-феникс. В стартовой игре с Фритцем большую часть матча он играл на достаточно высоком уровне. Но в концовке первого сета и во второй половине второй партии у него произошли настоящие сбои — три двойные подряд, стоившие сета, затем странное поведение после нереализованных шансов и обидно проигранного брейк-пойнта, выразившееся в нежелании бороться в концовке. Судя по всему, Даниил на ментальной усталости после тяжелого сезона просто не смог соответствовать собственным ожиданиям, слишком на себя давил и поэтому сорвался. Он в общем-то и не скрывал после поражения, что устал, прежде всего, психологически, хотя, конечно, и ругал мячи.

Редко кто после такого срыва можно придти в себя за два дня. Поэтому перед игрой с де Минауром особо ни у кого не было больших ожиданий. А Медведев взял, да и удивил со знаком «плюс». Показал теннис экстра-класса, почти не совершал невынужденных ошибок, агрессивно атаковал, то есть провел, объективно, один из лучших матчей во всем сезоне-2024. Сам он сказал, что сыграл в 26 раз лучше, чем с Фритцем. Ну, может, не в 26, но в разы точно. «Даниил сегодня выступал на очень высоком уровне, оставался спокойным и агрессивным. Таким он никогда не был в наших предыдущих матчах», — подтвердил де Минаур.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Что ж, такой Медведев мог замахнуться в Турине на многое... Но вот только задача перед ним была поставлена очень сложная — для гарантии требовалось обыграть первую ракетку мира в двух сетах. Последний раз это удавалось в финале «мастерса» в Майами весной 2023-го, после чего россиянин проиграл семь из восьми встреч подряд. Особняком стояла победа в четвертьфинале Уимблдона-2024, добытая в пяти партиях. Однако затем последовали поражения на US Open, в Шанхае и настоящая экзекуция на выставочном «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде.

Правда, существовал вариант, при котором Даниилу даже не надо было обыгрывать Синнера. Если бы де Минаур в первом матче заключительного тура в группе Илие Настасе победил Фритца в двух партиях, то россиянину хватило бы даже поражения в трех партиях, а при определенных раскладах даже проигрыша в двух (там требовалось считать геймы) сетах. И австралиец едва не помог Медведеву — где-то на протяжении полутора сетов он действовал лучше американца, взял первый сет, имел шансы повести с брейком во втором. Но упустил их, после чего, сбавил обороты, а Тейлор, наоборот, прибавил и в итоге победил. Так что Даниилу для выхода в полуфинал надо было побеждать в двух сетах.

Ставка на агрессию

Впрочем, сам Медведев, по его утверждению, подходил к игре без особых ожиданий. Мол, получится, хорошо, нет — ничего страшного. Не получилось, но безысходность в матче с Янником, в отличие от недавних игр в Шанхае и Эр-Рияде, все же не ощущалось. Даниил сделал ставку на агрессивный теннис, как в финале Australian Open в январе. И временами серьезно «трепал» Синнера в розыгрышах. Вот только частенько сам не справлялся с высочайшими скоростями, допуская ошибки, как справа, так и слева. Формально они были невынужденными, но по факту выдерживать такой темп без ошибок просто невозможно.

С точки зрения статистики Даниил провел отвратительный первый сет — четыре активно выигранных розыгрыша при 16 невынужденных ошибок. Но по факту все было не все так удручающе. Медведев позволил сопернику сделать один брейк в восьмом гейме, просто итальянец выглядел феноменально, особенно на подаче. Вторая партия началась примерно в том же ключе и уже в третьем гейме россиянин вновь проиграл подачу. Но постепенно его остроатакующая игра, заставляющая Синнера носиться по корту на феноменальной скорости, начала приносить плоды.

Даниил Медведев и Янник Синнер. Фото Reuters

Даже двужильный Янник стал немного уставать, чуть не добегать, ошибаться, терять концентрацию. И вдруг выяснилось, что он по-прежнему не идеален. Мало того, Медведев выиграл восемь розыгрышей подряд! Благодаря чему превратил 1:3 в 4:3 в свою пользу. Да еще и на подаче Янника в восьмом гейме стало 0:15. Жаль, но затем последовала ошибка, и Синнер, словно очнувшись от летаргического сна, вновь прибавил. И да, сделал при 4:4 еще один брейк, пусть для этого ему пришлось показать великолепный теннис. Хотя и тут Даниил не сдался (в отличие от встречи с Фритцем), а выдал два роскошных приема. Могло быть и три, но в одном из розыгрышей мяч разминулся с задней линией на миллиметры.

В итоге он проиграл и второй сет, хотя по статистике в нем был не хуже оппонента (13 виннерсов и 12 невынужденных, в то время как у Синнера это соотношение отрицательное — 7:8). Кроме того, отдельно хочется похвалить подачу Даниила — шесть эйсов при нуле двойных ошибок, средняя скорость первой подачи в этом матче 197 км в час. Это уже похоже на Медведева образца 2023 года, когда он практически ни в чем не уступал тому же Синнеру. Кто знает, может, и в 2025-м он сумеет навязать итальянцу равную борьбу.