Размышления Игоря Рабинера о триумфаторе турнира «мастерс» в Майами.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau. Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 6:3, 6:1

Ошеломлен игрой Янника Синнера в полуфинале Miami Open против Даниила Медведева и в финале против Григора Димитрова. Он отдал им на двоих семь геймов — и я просто не понимаю, что можно сделать с этим 22-летним итальянцем, когда он находится в оптимальной форме. Как это было на Australian Open и сейчас, но в Мельбурне он, еще не выигравший к тому моменту ни одного турнира Большого шлема, не был до конца уверен в себе — и Даня взял у него два первых сета. Юлия Сальникова, мама Стефаноса Циципаса, считает, что шанс Медведева тогда был зацепить третий — но этого не произошло, а дальше всё, потому что Даня провел на кортах Австралии на шесть часов больше.

Идеальная игра Янника

А в Майами Янник и Даню, и Григора (одолевшего перед тем, на всякий случай, Карлоса Алькараса и Александра Зверева) просто съел, не поперхнувшись. Он просто не ошибался. Вообще. Да, у Медведева был плохой день, он сам сказал, что перехитрил себя с тактикой (хотел играть агрессивнее обычного, как в двух первых сетах Мельбурна, но теперь что-то сразу пошло не так, а к привычной манере игры он вернулся слишком поздно), — но в конечном счете все определила безукоризненная, идеальная игра Синнера.

Янник Синнер и Григор Димитров. Фото Global Look Press

Его знаменитый тренер Даррен Кэйхилл, работавший еще когда-то с Андре Агасси, говорит, что во многом дело в тренере Янника по физподготовке Умберто Ферраре, и называет его гением. А Медведев после полуфинала сказал, что за последний год Синнер начал подавать «в десять раз лучше». Синнер соглашается с обоими посылами, добавляя, что этот прогресс в подаче здорово помогает после долгих и трудных розыгрышей, когда сил останется немного и надо решать все быстро.

Димитрова попросили сравнить Синнера с великой тройкой предыдущего поколения — с кем было играть сложнее всех. Болгарин вспомнил матч с Роджером Федерером на Уимблдоне много лет назад, когда он «хотел вырыть в корте яму, прыгнуть туда и больше не вылезать» — таким было ощущение беспомощности. Синнер, при всем его великолепии, такого чувства у него не вызвал. Но ему всего 22. А Алькарасу — 21. По всей вероятности, этим двоим и предстоит принять эстафету у заканчивающих гениальные карьеры Рафы Надаля и Новака Джоковича.

Русский брат

А великолепный теннисист Медведев, чья первая часть карьеры пришлась на трех прежних гениев, вторая же придется на двух новых, в этих условиях выжимает все или почти все, что может. Наверное, из пяти проигранных финалов ТБШ один он еще выиграть мог — но вряд ли больше. Дай Бог, чтобы Даня все-таки смог найти еще турнир, где Синнер с Алькарасом будут не в идеальной форме. Он — тот, кто всегда рядом. И недаром Янник, который до этого года (в том числе и в прошлом году в Майами) не раз Медведеву проигрывал, подчеркивает, что тот сделал его лучше.

Этот рыжий итальянец — спокойный, незвездный (может, пока еще), его родители работают — у них ресторанчик в родном селении на севере Италии. А еще до рождения Янника они усыновили Марка, младенца из... России, из Ростова-на-Дону. Со старшим братом, пусть и не единокровным, у него чудесные отношения, они разговаривают почти каждый день. Марк — пожарный инспектор.

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Еще один интересный факт — Синнер начинал с горных лыж, которыми до тенниса занимался достаточно долго. И то, как он владеет своим телом, многие связывают именно с этим.

Синнер — правильный, не бунтарь, не enfant terrible (несносный ребенок — фр.). Но чувство юмора и быстрая реакция не только на корте у него тоже есть. Когда в начале пресс-конференции после Miami Open его поздравляли с тем, что он стал второй ракеткой мира, ведущий ошибся и сказал: «Первой». Янник засмеялся: «Второй! Невынужденная ошибка!»

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Но и первой ракеткой мира он скоро будет — в этом у меня мало сомнений. И если сейчас Синнер общается с футболистами сборной Италии, приехавшими в Майами на товарищеский матч, как с равными, то довольно скоро, сильно подозреваю, они будут смотреть на него снизу вверх.