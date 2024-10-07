Синнеру и Калинской устроили фальстарт. Но слухи о скорой свадьбе отвлекли внимание от допинга

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Слухи о скорой свадьбе Янника Синнера и Анны Калинской оказались (по крайней мере пока) сильно преувеличены. Информацию от итальянских СМИ о помолвке опровергли сперва Анна, а затем и Янник. Однако фейковые новости все равно принесли пользу первой ракетке мира из Италии, поскольку отвлекли внимание общественности от апелляции ВАДА по поводу оправдательного вердикта допингового дела Синнера.
«Чтобы прояснить ситуацию с фейковыми новостями: это неправда. Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала российская теннисистка Калинская в социальных сетях на следующий день после масштабного информационного вброса. 25-летняя Калинская также прикрепила к посту песню Beyonce под названием Single Ladies (Put a ring on it), которую вольно можно перевести как «Незамужние девушки». В общем, недвусмысленно опровергла информацию о скорой свадьбе с 23-летним лидером рейтинга ATP.
Первым эту новость распространило издание DiPiu. Причем даже привело подробности, как Янник якобы делал предложение своей российской подруге на музыкальной вечеринке в Нью-Йорке в рамках Недели моды после победного для него US Open. «В тот вечер Янник сказал Анне по-английски: «А что если я попрошу тебя выйти за меня замуж?» — «Сказала бы тебе, что хочу этого», — ответила Калинская», — сообщалось в DiPiu.
Такая осведомленность издания, конечно, удивляла, но явно не другие итальянские СМИ. В том числе весьма респектабельные издания вроде Corriere dello Sport, где также опубликовали информацию о помолвке. Другие СМИ также соревновались, кто сообщит (или придумает) больше подробностей на тему отношений Синнера и Калинской. В частности, речь шла о том, что свадьба влюбленных состоится до конца 2024 года.
Примечательно, что никаких комментариев 5 октября, когда начался информационный «помолвочный» шум, от самих героев публикаций не было. Ни подтверждений, ни опровержений. Нечто подобное имело место минувшей весной, когда появились сообщения о романе между Янником и Анной. Тогда Синнер и Калинская долго молчали. Но в итоге в конце мая подтвердили, что находятся в романтических отношениях.
Впрочем, на сей раз опровержение все же последовало, пусть и не мгновенное. Сперва от Калинской в социальных сетях, а затем и от самого Синнера.
«Честно говоря, для меня информация о нашей помолвке тоже стала новостью, — со смехом прокомментировал во время «мастерса» в Шанхае публикации итальянских и не только итальянских СМИ Синнер. — Нет, я не спрашивал Анну, и ничего не произошло. Я просто немного прочитал подробности, что это случилось после US Open, но это ложь, фейковые новости».
Впрочем, очевидно, что Янник не выглядел разъяренным или раздраженным, раз комментировал «фейк ньюс» с улыбкой на лице. Калинская также в своем посте не экономила «смайлы», да и словом «фальстарт» дала понять — в будущем такое развитие событий отнюдь не исключается.
К тому же прямо сейчас слухи о помолвке Синнера и Калинской, пусть уже и опровергнутые, сделали свое дело — отвлекли внимание к апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу оправдательного приговора в допинговом деле итальянца. Напомним, что в марте две пробы Янника дали положительный результат на клостебол. Но в итоге Синнер смог доказать, что виной тому стало загрязнение спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Синнера только лишили призовых и рейтинговых очков за полуфинал на «мастерсе» в Индиан-Уэллс, но позволили играть без ограничений.
«Честно говоря, очень разочарован и удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Все они прошли для меня очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. Может быть, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно», — прокомментировал в конце сентября апелляцию ВАДА с требованием дисквалификации на срок от года до двух Синнер. Как бы то ни было, теперь допинговая линия осталась в тени линии романтической, что для имиджа лидера мирового тенниса, безусловно, позитивно. Хотя настоящая, а не фейковая помолвка могла бы в информационном плане помочь еще больше.
Но, похоже, в данный момент и без нее все счастливы. Сам Синнер, Калинская, а также старший брат теннисистки футболист «Пари НН» Николай Калинский, которому Янник на днях подарил футболку с автографом знаменитого баскетболиста Стефена Карри, присутствовавшего на финале US Open. «Спасибо за подарок», — написал счастливый Калинский, не забыв прикрепить фото в футболке от Стефена и отметить аккаунты Синнера, Карри и сестры.