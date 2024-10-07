Синнеру и Калинской устроили фальстарт. Но слухи о скорой свадьбе отвлекли внимание от допинга

Итальянец и россиянка опровергли информацию о помолвке.

Слухи о скорой свадьбе Янника Синнера и Анны Калинской оказались (по крайней мере пока) сильно преувеличены. Информацию от итальянских СМИ о помолвке опровергли сперва Анна, а затем и Янник. Однако фейковые новости все равно принесли пользу первой ракетке мира из Италии, поскольку отвлекли внимание общественности от апелляции ВАДА по поводу оправдательного вердикта допингового дела Синнера.

Фейковые новости от итальянских СМИ

«Чтобы прояснить ситуацию с фейковыми новостями: это неправда. Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала российская теннисистка Калинская в социальных сетях на следующий день после масштабного информационного вброса. 25-летняя Калинская также прикрепила к посту песню Beyonce под названием Single Ladies (Put a ring on it), которую вольно можно перевести как «Незамужние девушки». В общем, недвусмысленно опровергла информацию о скорой свадьбе с 23-летним лидером рейтинга ATP.

Первым эту новость распространило издание DiPiu. Причем даже привело подробности, как Янник якобы делал предложение своей российской подруге на музыкальной вечеринке в Нью-Йорке в рамках Недели моды после победного для него US Open. «В тот вечер Янник сказал Анне по-английски: «А что если я попрошу тебя выйти за меня замуж?» — «Сказала бы тебе, что хочу этого», — ответила Калинская», — сообщалось в DiPiu.

Такая осведомленность издания, конечно, удивляла, но явно не другие итальянские СМИ. В том числе весьма респектабельные издания вроде Corriere dello Sport, где также опубликовали информацию о помолвке. Другие СМИ также соревновались, кто сообщит (или придумает) больше подробностей на тему отношений Синнера и Калинской. В частности, речь шла о том, что свадьба влюбленных состоится до конца 2024 года.

Примечательно, что никаких комментариев 5 октября, когда начался информационный «помолвочный» шум, от самих героев публикаций не было. Ни подтверждений, ни опровержений. Нечто подобное имело место минувшей весной, когда появились сообщения о романе между Янником и Анной. Тогда Синнер и Калинская долго молчали. Но в итоге в конце мая подтвердили, что находятся в романтических отношениях.

Впрочем, на сей раз опровержение все же последовало, пусть и не мгновенное. Сперва от Калинской в социальных сетях, а затем и от самого Синнера.

Фото Global Look Press

Романтика затмила апелляцию ВАДА

«Честно говоря, для меня информация о нашей помолвке тоже стала новостью, — со смехом прокомментировал во время «мастерса» в Шанхае публикации итальянских и не только итальянских СМИ Синнер. — Нет, я не спрашивал Анну, и ничего не произошло. Я просто немного прочитал подробности, что это случилось после US Open, но это ложь, фейковые новости».

Впрочем, очевидно, что Янник не выглядел разъяренным или раздраженным, раз комментировал «фейк ньюс» с улыбкой на лице. Калинская также в своем посте не экономила «смайлы», да и словом «фальстарт» дала понять — в будущем такое развитие событий отнюдь не исключается.

К тому же прямо сейчас слухи о помолвке Синнера и Калинской, пусть уже и опровергнутые, сделали свое дело — отвлекли внимание к апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу оправдательного приговора в допинговом деле итальянца. Напомним, что в марте две пробы Янника дали положительный результат на клостебол. Но в итоге Синнер смог доказать, что виной тому стало загрязнение спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Синнера только лишили призовых и рейтинговых очков за полуфинал на «мастерсе» в Индиан-Уэллс, но позволили играть без ограничений.

«Честно говоря, очень разочарован и удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Все они прошли для меня очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. Может быть, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно», — прокомментировал в конце сентября апелляцию ВАДА с требованием дисквалификации на срок от года до двух Синнер. Как бы то ни было, теперь допинговая линия осталась в тени линии романтической, что для имиджа лидера мирового тенниса, безусловно, позитивно. Хотя настоящая, а не фейковая помолвка могла бы в информационном плане помочь еще больше.

Но, похоже, в данный момент и без нее все счастливы. Сам Синнер, Калинская, а также старший брат теннисистки футболист «Пари НН» Николай Калинский, которому Янник на днях подарил футболку с автографом знаменитого баскетболиста Стефена Карри, присутствовавшего на финале US Open. «Спасибо за подарок», — написал счастливый Калинский, не забыв прикрепить фото в футболке от Стефена и отметить аккаунты Синнера, Карри и сестры.