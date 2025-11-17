Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета

Повторил достижение Федерера и Джоковича.

Турнир Nitto ATP Finals. Одиночный разряд. Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 7:5

В Турине подошел к концу Итоговый чемпионат ATP, который состоялся в городе уже в пятый раз. Дольше всего соревнования принимал Нью-Йорк на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» (1977-1989), на год меньше теннисисты задержались в Лондоне (2009-2020).

Финал впервые за девять лет разыграли первая и вторая ракетки мира. В 2016-м это были Энди Маррей и Новак Джокович (британец тогда победил в двух сетах), а сейчас, конечно же, Карлос Алькарас и Янник Синнер. От испанца и итальянца болельщики ждут напряженной битвы — и они не подвели.

Личные встречи за Алькараса, покрытие — за Синнера

По личным встречам Карлос вел с двукратным преимуществом — 10-5 (и даже 11-5, если считать матч на «челленджере», который не идет в зачет официальной статистики ATP). Правда, Синнер одержал еще две победы в финалах выставочного Six Kings Slam в Саудовской Аравии, за который рейтинговые очки не начисляют, — зато в решающем матче на кону там стоят 4,5 миллиона долларов (чемпион получает 6 миллионов, а все остальные участники — по 1,5).

В нынешнем сезоне Карлос выиграл у Янника четыре из пяти официальных финалов, уступив только на Уимблдоне — плюс на том самом Six Kings Slam. При этом в решающем матче на «Ролан Гаррос» Алькарас спасся буквально чудом, уйдя с тройного матчбола на своей подаче и подачи соперника на матч.

Синнер защищал на домашней арене титул и подошел к финалу с выдающимися сериями в рамках Итогового турнира. Янник взял 18 (!) сетов подряд, не уступая никому ни партии после поражения от Джоковича в финале 2023 года, а также в шести матчах кряду не проигрывал свою подачу. Последним, кому удалось сделать брейк в поединке с Синнером в Турине, был Даниил Медведев в третьем туре группового раунда год назад — правда, от поражения в двух сетах без единого тай-брейка это россиянина не спасло. Кроме того, итальянец не уступал уже в 30 встречах подряд на харде в зале, начиная с финальной части Кубка Дэвиса-2023.

Карлос подобными результатами в помещении похвастать и близко не может. Он только зимой этого года впервые сыграл в финале турнира на харде в зале, завоевав при этом титул (в Роттердаме), а Итоговый-2025 стал для него вторым соревнованием в карьере, где он дошел до финала на таком покрытии. Открытый хард подходит испанцу намного больше, как и естественные типы кортов, то есть грунт и трава. Здесь же Алькарасу, видимо, не всегда удобен отскок, что порой мешает ему атаковать. По нынешнему турниру уже можно сказать, что Карлос прибавляет и в зале, но у Синнера тут явно больше шансов побеждать соперника, чем на открытом воздухе.

Янник Синнер. Фото Reuters

Янник впервые за год проиграл подачу, но снова стал чемпионом

Неудивительно, что именно итальянец был фаворитом финала, несмотря на перевес Карлоса по личным встречам. Старт, однако, получился абсолютно равным. Оба здорово подавали, а в четвертом гейме игра была прервана на целых 10 минут. Кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо, и врачи долго оказывали помощь. К счастью, все обошлось, зрителя привели в чувство. Теннисистов же пауза не сбила — Синнер взял свой гейм, прерванный при счете 40:40, Алькарас после этого тоже удержал подачу.

При счете 5:4 к Карлосу неожиданно вышел врач. По всей видимости, он немного потянул мышцы правого бедра, принимая мяч незадолго до этого. Испанец взял медицинский тайм-аут, после которого продолжил играть на высоком уровне и даже добрался до сетбола на приеме. Это был единственный брейк-пойнт теннисистов за всю партию, и реализовать его Карлосу не удалось. Тай-брейк же Синнер провел чуть лучше и сосредоточеннее соперника и добился победы в сете.

В перерыве между партиями бедро Алькарасу уже не просто помассировали, а затейпировали. Сложно сказать, расслабило ли это Синнера, потерял он концентрацию после напряженной развязки первого сета или причина была в чем-то другом, но стартовый гейм итальянец просто провалил. После счета 15:15 Янник сделал две двойные ошибки подряд, а затем не справился с розыгрышем на задней линии. Таким образом, серия итальянца без отданных подач на Итоговом турнире ATP все-таки прервалась — и для этого события явно не мог найтись лучший кандидат, чем Алькарас.

Карлос держал преимущество до середины сета, когда уже сам наделал ошибок, подарив сопернику брейк-пойнт, — а там Янник удачно принял ободом, попав «свечой» под заднюю линию, после чего великолепно укоротил. Алькарас тут же прибавил в активности и сам заработал брейк-пойнт в седьмом гейме, но ошибся в атаке. Казалось, все идет ко второму тай-брейку, однако пара сомнительных тактических решений Карлоса при счете 5:6 и безошибочная игра Янника принесли итальянцу победу без «теннисной лотереи».

Карлос Алькарас и Янник Синнер. Фото Reuters

Достижения итальянца

Синнер завоевал свой шестой титул в сезоне и 24-й в карьере — кстати, теперь у него и Алькараса одинаковое количество трофеев (суммарно в этом году больше у Карлоса — восемь). Также Янник установил личный рекорд по количеству побед над игроками первой десятки за один сезон (19), выиграл 31-й матч подряд на харде в зале и 22-й сет подряд (начиная с финала Вены против Александра Зверева, где немец взял первую партию).

Итальянец стал 11-м теннисистом, бравшим Итоговый турнир не меньше двух раз, и девятым защитившим здесь титул. В этом списке Синнер соседствует с такими легендами, как Бьорн Борг, Иван Лендл, Джон Макинрой, Пит Сампрас, Роджер Федерер и Новак Джокович. Также два раза подряд на Итоговом побеждали Илие Настасе и Ллейтон Хьюитт. А вот хотя бы дважды взять этот турнир без потери сета до Синнера удавалось только Лендлу (он сделал это три раза). Кстати, как непобежденный чемпион Янник получил 5,071 миллиона долларов призовых. Это рекорд для мужского тура, но Елена Рыбакина неделей раньше заработала на женском Итоговом в Эр-Рияде чуть больше (5,235 миллиона). В Турине же организаторы, похоже, специально установили такую сумму для чемпиона, чтобы побить рекорд US Open, где победители в этом году получили ровно по 5 миллионов. Six Kings Slam с их 6 миллионами остается недосягаемым, но это все же выставочный турнир — а у шейхов из Саудовской Аравии очень много денег.

На этом сезон ATP завершен. Болонья еще примет финальную часть Кубка Дэвиса, проходящего под эгидой ITF, но Синнера там в этот раз не будет. Он уже дважды подряд помогал сборной Италии завоевать трофей, а сейчас решил досрочно уйти в отпуск. Алькарас же планирует сыграть за испанскую команду, которая последний раз брала Кубок еще в 2019 году — 16-летнего на тот момент Карлоса в сборной, конечно, еще не было.