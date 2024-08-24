Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Статьи
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Сегодня, 08:15

«Я не сделал ничего плохого». Синнер уволил тренеров, «заразивших» его допингом

Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Тренер Умберто Феррара и Янник Синнер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Специалисты, которых назначили стрелочниками в залете с клостеболом, исключены из команды первой ракетки мира.

Накануне Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка мира Янник Синнер впервые дал публичные объяснения относительно своего допингового скандала. Слова 23-летнего итальянца оказались очень похожи на те, что ранее звучали в пресс-релизах и в интервью тренера Даррена Кэхилла, и явно написаны адвокатами. Так что самой интересной оказалась новость об увольнении физиотерапевта Джакомо Нальди и фитнес-тренера Умберто Феррары — специалистов, которые в процессе расследования были объявлены главными виновниками «заражения» спортсмена запрещенным клостеболом. По словам Синнера, он больше не может доверять этим соратникам.

Халатность или отмазка?

«Они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года, — объяснил Янник кадровую чистку. — Мы вместе проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда. Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно — глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто требуется перезагрузиться».

Напомню, что во время расследования попадания анаболика клостебола в организм теннисиста его адвокаты представили версию «заражения» допингом от мизинца левой руки Джакомо Нальди. Якобы физиотерапевт поранился, состригая мозоли с ноги Синнера, а потом лечился трофодермином — спреем, содержащим стероиды. Этот препарат был куплен Умберто Феррарой в обычной аптеке в Болонье и зачем-то привезен в США на турнир в Индиан-Уэллсе. Несмотря на рану, Нальди делал Яннику массаж без перчаток, в результате чего клостебол из спрея теоретически мог попасть в организм несчастного спортсмена трансдермальным способом.

Янник Синнер. Синнер попался на допинге, но избежал наказания. Он заразился клостеболом от массажиста

Теннисный трибунал принял эту версию и оправдал Синнера, заявив об отсутствии вины спортсмена в случившемся. Между тем вина физиотерапевта и фитнес-тренера очевидна. Первый допустил халатность, отказавшись от перчаток во время массажа, несмотря на повреждение пальца (запрещенка — самое малое, чем он мог заразить своего пациента). Второй, не будучи врачом, возил с собой препарат, содержащий допинг, и, передавая его коллеге, не предупредил об опасности этого лекарства. Впрочем, не исключено, что озвученная версия — не более чем отмазка, а два уволенных специалиста просто объявлены стрелочниками и пострадали ради того, чтобы Янник избежал двухлетней дисквалификации за допинг.

Клостебол — это препарат, на котором систематически попадаются итальянские спортсмены. Представители этой страны с 2016 года сдали более 50 положительных текстов на данный стероид. Половина всех случаев выявления клостебола в мире так или иначе связана с Апеннинами. И, как правило, попадание в организм этого препарата связывается со спреем или мазью трофодермином (неомицином), который находится в свободной продаже в Италии, Бразилии, России и других странах. Причем антидопинговые органы соглашаются не только с объяснениями о «прямом заражении» (через использование мази самим спортсменом), но и «передачей допинга» через контакт с другими людьми, через домашних животных и даже через вещи.

Физиотерапевт Джакомо Нальди (справа) с Синнером и Дарреном Кэхиллом.
Фото Global Look Press

Теперь точно знаю, кто мне друг, а кто — нет

Но не спорные оправдания Синнера вызвали бурную реакцию в мире тенниса. Многие игроки и специалисты оказались возмущены тем, что Янник фактически избежал временного отстранения, в то время как другие теннисисты лишены возможности выступать в период расследования — а оно порой занимает до полутора лет. Снисходительное отношение антидопинговых органов к инциденту с первой ракеткой мира для многих стало свидетельством избирательного подхода борцов за чистый спорт к простым игрокам и звездам спорта. Однако сам итальянский спортсмен считает, что дело просто в хорошей работе его адвокатов.

«В моем отношении не было сделано никаких поблажек, никакого особого отношения, — заявил Синнер на пресс-конференции. — Я понимаю злость некоторых игроков. Но, возможно, их отстраняли, потому что они не могли точно определить, как допинг попал в их организм. А мы сразу все поняли и дали подробные объяснения. Поэтому меня отстранили всего на два-три дня. Тем не менее процесс расследования получился очень долгим. Я жил с этим несколько месяцев. То, что меня в итоге оправдали, — большое облегчение для меня и моей команды. Конечно, сейчас не самый лучший момент, впереди «Большой шлем». Но я знаю, что не сделал ничего плохого. И это придает мне сил. Я всегда соблюдал и буду соблюдать антидопинговые правила».

Янник Синнер. «Хватит считать нас идиотами». Почему мир тенниса не верит оправданиям Синнера

Другие члены команды Синнера, судя по всему, продолжат работу с теннисистом. На месте остались тренеры Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци, а также менеджеры Алекс Виттур и Лоуренс Франкопан. Согласно неофициальной информации, Умберто Феррару заменит бывший фитнес-тренер Новака Джоковича Марко Паничи.

«Теперь я точно знаю, кто мне друг, а кто — нет, потому что мои друзья знают, что я никогда бы не стал использовать допинг, и они меня поддерживают, — отреагировал Синнер на хейт в свой адрес. — Что касается репутации — посмотрим, а пока нужно жить дальше. Потому что я не могу на это повлиять. Конечно, пережил сильный стресс, потому что оказался в такой ситуации в первый раз и, надеюсь, в последний».

Фото Global Look Press

Важный момент, который отмечают все специалисты. Уволенный Умберто Феррара сыграл важную роль в физическом становлении Янника: раньше рыжеволосому итальянцу явно не хватало мышечной массы и силы. А, как известно, самый быстрый и эффективный способ решения этой проблемы — стероиды. В общем, не исключено, что фитнес-тренера на самом деле уволили не за трофодермин, а за несколько другие препараты. Как бы то ни было, во вторник в первом круге US Open Синнер, «посеянный» на турнире под первым номером, сыграет против американца Маккензи Макдональда. И, несмотря на серьезную эмоциональную встряску, итальянец остается одним из фаворитов «мейджора» в Нью-Йорке.

Теннис
Янник Синнер
23
Обсудить
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер после скандала с допингом уволил тренера и физиотерапевта
Янчук полагает, что Синнеру будет трудно играть после ситуации с допинг-тестами
Чесноков считает, что россиянин Рублев может далеко пройти на US Open
Рублев потерпел поражение от Монфиса на выставочном турнире в Нью-Йорке
Медведев и Мирра могут сыграть с первыми ракетками мира до полуфинала. Итоги жеребьевки US Open
Стали известны соперники Медведева и Рублева в первом круге US Open
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Чесноков назвал Свентек и Соболенко претендентками на победу в US Open-2024
Янчук полагает, что Синнеру будет трудно играть после ситуации с допинг-тестами
Рыбакина уволила тренера, с которым добилась главных побед в карьере. С кем теперь будет работать бывшая россиянка?
Чесноков считает, что россиянин Рублев может далеко пройти на US Open
Кресси в гневе разбросал свои вещи по корту после поражения в финале квалификации US Open
Онс Жабер не выступит на US Open-2024 из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хватит считать нас идиотами». Почему мир тенниса не верит оправданиям Синнера