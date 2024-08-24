«Я не сделал ничего плохого». Синнер уволил тренеров, «заразивших» его допингом

Специалисты, которых назначили стрелочниками в залете с клостеболом, исключены из команды первой ракетки мира.

Накануне Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка мира Янник Синнер впервые дал публичные объяснения относительно своего допингового скандала. Слова 23-летнего итальянца оказались очень похожи на те, что ранее звучали в пресс-релизах и в интервью тренера Даррена Кэхилла, и явно написаны адвокатами. Так что самой интересной оказалась новость об увольнении физиотерапевта Джакомо Нальди и фитнес-тренера Умберто Феррары — специалистов, которые в процессе расследования были объявлены главными виновниками «заражения» спортсмена запрещенным клостеболом. По словам Синнера, он больше не может доверять этим соратникам.

Халатность или отмазка?

«Они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года, — объяснил Янник кадровую чистку. — Мы вместе проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда. Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно — глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто требуется перезагрузиться».

Напомню, что во время расследования попадания анаболика клостебола в организм теннисиста его адвокаты представили версию «заражения» допингом от мизинца левой руки Джакомо Нальди. Якобы физиотерапевт поранился, состригая мозоли с ноги Синнера, а потом лечился трофодермином — спреем, содержащим стероиды. Этот препарат был куплен Умберто Феррарой в обычной аптеке в Болонье и зачем-то привезен в США на турнир в Индиан-Уэллсе. Несмотря на рану, Нальди делал Яннику массаж без перчаток, в результате чего клостебол из спрея теоретически мог попасть в организм несчастного спортсмена трансдермальным способом.

Теннисный трибунал принял эту версию и оправдал Синнера, заявив об отсутствии вины спортсмена в случившемся. Между тем вина физиотерапевта и фитнес-тренера очевидна. Первый допустил халатность, отказавшись от перчаток во время массажа, несмотря на повреждение пальца (запрещенка — самое малое, чем он мог заразить своего пациента). Второй, не будучи врачом, возил с собой препарат, содержащий допинг, и, передавая его коллеге, не предупредил об опасности этого лекарства. Впрочем, не исключено, что озвученная версия — не более чем отмазка, а два уволенных специалиста просто объявлены стрелочниками и пострадали ради того, чтобы Янник избежал двухлетней дисквалификации за допинг.

Клостебол — это препарат, на котором систематически попадаются итальянские спортсмены. Представители этой страны с 2016 года сдали более 50 положительных текстов на данный стероид. Половина всех случаев выявления клостебола в мире так или иначе связана с Апеннинами. И, как правило, попадание в организм этого препарата связывается со спреем или мазью трофодермином (неомицином), который находится в свободной продаже в Италии, Бразилии, России и других странах. Причем антидопинговые органы соглашаются не только с объяснениями о «прямом заражении» (через использование мази самим спортсменом), но и «передачей допинга» через контакт с другими людьми, через домашних животных и даже через вещи.

Физиотерапевт Джакомо Нальди (справа) с Синнером и Дарреном Кэхиллом. Фото Global Look Press

Теперь точно знаю, кто мне друг, а кто — нет

Но не спорные оправдания Синнера вызвали бурную реакцию в мире тенниса. Многие игроки и специалисты оказались возмущены тем, что Янник фактически избежал временного отстранения, в то время как другие теннисисты лишены возможности выступать в период расследования — а оно порой занимает до полутора лет. Снисходительное отношение антидопинговых органов к инциденту с первой ракеткой мира для многих стало свидетельством избирательного подхода борцов за чистый спорт к простым игрокам и звездам спорта. Однако сам итальянский спортсмен считает, что дело просто в хорошей работе его адвокатов.

«В моем отношении не было сделано никаких поблажек, никакого особого отношения, — заявил Синнер на пресс-конференции. — Я понимаю злость некоторых игроков. Но, возможно, их отстраняли, потому что они не могли точно определить, как допинг попал в их организм. А мы сразу все поняли и дали подробные объяснения. Поэтому меня отстранили всего на два-три дня. Тем не менее процесс расследования получился очень долгим. Я жил с этим несколько месяцев. То, что меня в итоге оправдали, — большое облегчение для меня и моей команды. Конечно, сейчас не самый лучший момент, впереди «Большой шлем». Но я знаю, что не сделал ничего плохого. И это придает мне сил. Я всегда соблюдал и буду соблюдать антидопинговые правила».

Другие члены команды Синнера, судя по всему, продолжат работу с теннисистом. На месте остались тренеры Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци, а также менеджеры Алекс Виттур и Лоуренс Франкопан. Согласно неофициальной информации, Умберто Феррару заменит бывший фитнес-тренер Новака Джоковича Марко Паничи.

«Теперь я точно знаю, кто мне друг, а кто — нет, потому что мои друзья знают, что я никогда бы не стал использовать допинг, и они меня поддерживают, — отреагировал Синнер на хейт в свой адрес. — Что касается репутации — посмотрим, а пока нужно жить дальше. Потому что я не могу на это повлиять. Конечно, пережил сильный стресс, потому что оказался в такой ситуации в первый раз и, надеюсь, в последний».

Фото Global Look Press

Важный момент, который отмечают все специалисты. Уволенный Умберто Феррара сыграл важную роль в физическом становлении Янника: раньше рыжеволосому итальянцу явно не хватало мышечной массы и силы. А, как известно, самый быстрый и эффективный способ решения этой проблемы — стероиды. В общем, не исключено, что фитнес-тренера на самом деле уволили не за трофодермин, а за несколько другие препараты. Как бы то ни было, во вторник в первом круге US Open Синнер, «посеянный» на турнире под первым номером, сыграет против американца Маккензи Макдональда. И, несмотря на серьезную эмоциональную встряску, итальянец остается одним из фаворитов «мейджора» в Нью-Йорке.