Синнер выиграл сезон благодаря особому отношению. Вместо отстранения он заработал 14,5 миллиона

Если бы Янник не выходил на корт с конца марта, то в мужском теннисе все могло очень сильно измениться.

Янник Синнер благодаря ударной концовке сезона стал за явным преимуществом лучшим теннисистом 2024 года. Вишенка на торте — чемпионский титул на Итоговом турнире ATP в Турине, добытый без единого проигранного сета. Но при всем уважении к великолепной игре Синнера осадок в теннисном сообществе от его успехов в этом сезоне все равно остался.

Поскольку после мартовских положительных проб на клостебол он мог (а некоторые считают, что и должен был) остаться вне игры очень надолго, лишившись игровой практики, призовых, положения в рейтинге, уверенности. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но без Синнера расклады в ATP-туре были бы совсем другие. Причем среди главных пострадавших от столь мягкого приговора итальянца оказался и россиянин Даниил Медведев. «СЭ» изучил, как бы изменились итоги года в случае отстранения Янника как минимум до конца сезона.

Мог оказаться в конце второй десятки рейтинга

В общей сложности Синнер заработал за год на официальных («Шлем шести королей» с выигранными шестью миллионами за несколько дней не в счет) турнирах 16 миллионов 914 тысяч и 35 долларов. Это заметно больше, чем его соперники — у ближайшего преследователя испанца Карлоса Алькараса банковский счет до вычета налогов пополнился на 9,85 миллиона долларов, а у ставшего пятым Даниила Медведева — на 5,57 миллиона. Кроме того, Синнер выиграл восемь титулов в одиночном разряде и 70 матчей при шести поражениях.

Однако вопросов не вызывают только успехи от января-февраля, когда Янник выиграл Australian Open и турнир в Роттердаме, победив в 12 встречах из 12 и заработав около 2,5 миллиона долларов призовых. Дальше был турнир в Индиан-Уэллсе, положительная проба на клостебол, локальное лишение призовых и 400 очков за тот «мастерс». И продолжение карьеры как ни в чем не бывало на время расследования, завершившегося в августе его оправданием трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA), принявшим версию о «заражении» теннисиста клостеболом посредством массажа от физиотерапевта. ВАДА подало апелляцию в CAS, так что дело Синнера еще отнюдь не закончено.

Многие теннисисты, особенно те, кто ранее получал отстранения и дисквалификации, хотя затем и доказывал случайность попадания допинга в организм (к примеру, с зараженными добавками), жестко выражали недовольство особым отношением к Синнеру. Ведь он играл в той ситуации, в которой его коллег отстраняли и продолжают отстранять. В частности, есть свежий пример 18-летней чешки Николы Бартунковой — чемпионка юниорского Уимблдона-2023 сдала положительные тесты на триметазидин в феврале и марте 2024-го, затем доказала, что вещество попало в организм непреднамеренно с зараженной добавкой. И все равно получила от ITIA шестимесячную дисквалификацию. Можно ли тогда говорить о равенстве перед теннисными законами?

Теннисисты Даниил Медведев и Янник Синнер. Фото Reuters

Главные пострадавшие — Зверев, Медведев и Фритц

Предположим, Синнера тоже отстранили бы в апреле, а затем дисквалифицировали на полгода, то есть фактически до конца сезона. Тогда в рейтинге сейчас с 2500 очками он находился бы не на уверенной первой строчке, а в конце второго десятка рейтинга ATP. А его весенние, летние и осенние достижения ушли другим. Понятно, что чистоты эксперимента не добиться, поскольку «посев» на турнирах, сетки могли сильно измениться. Но вот если просто вычеркнуть итальянца на решающих стадиях турниров...

Лидером рейтинга год в таком случае должен был закончить Александр Зверев из Германии, который за этот период встречался с Янником только однажды, уступив на тай-брейке решающего сета в полуфинале на «мастерсе» в Цинциннати. То есть Зверев потерял минимум 250, а максимум 600 очков — поскольку в финале он вполне мог переиграть американца Фрэнсиса Тиафо. В то же время третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас от присутствия в туре Синнера не пострадал — он его дважды обыгрывал (на «Ролан Гаррос» и в Пекине), не уступив с конца марта ни разу.

Зато среди пострадавших, помимо Зверева с Тиафо, выделим серба Новака Джоковича, болгарина Григора Димитрова и, особенно, американца Тейлора Фритца с россиянином Даниилом Медведевым. Джокович уступил Яннику в финале «мастерса» в Шанхае, а ведь в случае завоевания титула он, возможно, решил бы не завершать сезон, а провести ударную концовку 2024 года. Димитров уступил Синнеру в финале «мастерса» в Майами, лишившись шанса на 400 очков, улучшение рейтинга и заметных шансов на попадание на ATP Finals, где в итоге он оказался запасным.

Теннисист Тэйлор Фритц. Фото Reuters

Что же касается Медведева и Фритца, то им, скажем так, не повезло по полной программе. Тейлор проиграл Синнеру финалы US Open и Итогового турнира. Представляете, если бы он их выиграл, сейчас весь теннисный мир мог говорить о появлении новой американской суперзвезды, Медведев настрадался еще больше, поскольку на этом отрезке проиграл Яннику четырежды — в полуфинале Майами, четвертьфиналах Открытого чемпионата США и «мастерса» в Шанхае и в ключевом для себя матче в группе на Итоговом турнире в Турине.

Без Синнера на каждом из этих турниров он мог пройти как минимум на круг дальше, а в теории и завоевать как минимум один-два титула. В том числе был шанс и взять второй в карьере US Open. Тогда сейчас все обсуждали бы классный сезон от Даниила, а не журили его за относительный спад. Понятно, что задним числом результаты Синнера даже в случае удовлетворения апелляции ВАДА не отменят, а если отменят, то проигравшие все равно не получат дополнительные рейтинговые баллы. Но если итальянца все же дисквалифицируют, в 2025-м мы увидим совсем иной расклад сил.