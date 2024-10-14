Бывший физиотерапевт Синнера сделал странные намеки в СМИ. Помог бы допинг первой ракетке мира?

Итальянский теннисист жалуется, что находится в некомфортной ситуации из-за предстоящих слушаний в CAS.

Победа итальянца Янника Синнера на турнире «мастерс» в Шанхае омрачена новыми высказываниями по поводу допингового скандала, не стихающего уже почти два месяца. На итоговой пресс-конференции лучший теннисист мира заявил, что предстоящие слушания в Спортивном арбитраже не позволяют ему чувствовать себя комфортно. А физиотерапевт Джакомо Нальди, которого сделали стрелочником в ситуации с «заражением клостеболом», в интервью изданию La Stampa пообещал когда-нибудь «рассказать всю правду», намекая, что сейчас публике известны далеко не все нюансы попадания запрещенки в организм 23-летнего лидера мирового тенниса.

У Синнера в кармане не хватает тюбика с кремом

После того как ВАДА подало апелляцию на решение об оправдании Синнера, многие звезды тенниса высказались в поддержку итальянца. Они считают, что дело слишком затянулось, что вредит не только самому обвиняемому, но и его соперникам. Однако остались и скептики, которые считают, что Янник выкрутился из сложной ситуации исключительно благодаря своим деньгам. Настроение хейтеров выразил известный австралийский скандалист Ник Кирьос, прокомментировавший постер в соцсетях Уимблдонского турнира.

Всеанглийский лаун-теннисный клуб опубликовал картину о связи поколений, на которой самые яркие молодые звезды Янник Синнер и Карлос Алькарас в белой уимблдонской униформе изображены в окружении легенд прошлого. «У Синнера в кармане не хватает тюбика с кремом», — прокомментировал пафосное произведение Кирьос, вызвав гнев болельщиков итальянца грязным намеком на допинг. Именно заживляющий крем трофодермин со стероидом, согласно официальной версии, стал причиной «заражения» Янника запрещенным клостеболом.

Согласно версии, которая была представлена публике, Синнер — жертва череды нелепых случайностей. Его физиотерапевт Джакомо Нальди порезал мизинец левой руки, состригая мозоли с ноги теннисиста. Рану лечили трофодермином, который тренер по физподготовке Умберто Феррара купил в аптеке в Болонье и зачем-то привез в США на турнир в Индиан-Уэллсе. Нальди делал своему подопечному массаж без перчаток, в результате чего стероид из спрея попал в организм спортсмена трансдермальным способом. «Заражению» способствовал тот факт, что Янник по жизни страдает псориазиформным дерматитом кожи, который при расчесывании может вызывать трещины и язвы.

Янник Синнер с членами своей команды после победы на Australian Open. Фото Global Look Press

Не заслужил травли и оскорблений в соцсетях

«Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло, и дать общую картину случившегося, — заявил Нальди в интервью итальянской газете La Stampa. — Потому что из того, как это дело было интерпретировано общественностью, можно сделать вывод, что это была только моя вина. Но это не так — правду может узнать любой, читавший постановление трибунала. Я понимаю, что не приложил усилия для того, чтобы избежать инцидента. Но я точно не заслужил травли и оскорблений в соцсетях».

В результате скандала Синнер был вынужден уволить Нальди и Феррару, заявив, что не может в будущем безоговорочно доверять этим специалистам. Но у публики осталось много вопросов по поводу версии, представленной адвокатами. Во-первых, непонятно, почему опытные специалисты хранили в аптечке трофодермин — препарат, на котором за последние восемь лет погорели десятки итальянских спортсменов. Во-вторых, почему физиотерапевт проявил беспечность, делая без перчаток (с открытой раной на руке) массаж спортсмену, который болен дерматитом?

Все это сильно похоже на неуклюжую отговорку, которой легко поверили судьи. Но мог ли в таком случае Синнер применять клостебол намеренно ради улучшения спортивных результатов или сокрытия приема других запрещенных лекарств? И не является ли его нынешняя сумасшедшая форма итогом использования допинга в марте? Честно говоря, подобный эффект от стероидов в теннисе крайне маловероятен. Но с другой стороны — как средство укрепления организма, контроля веса, улучшения соотношения жира и мышц стероиды вполне годятся. Конечно, не как основной фактор улучшения игры, но как один из шагов в этом направлении.

Янник Синнер. Фото Reuters

Нервная обстановка

Синнер проводит лучший сезон в карьере — он уже почти на 1000 очков опережает в рейтинге Карлоса Алькараса, а с момента возникновения допинговых претензий выиграл три турнира «мастерс» и один титул «Большого шлема». В случае поражения в суде эти победы могут быть аннулированы. Конечно, умение Янника успешно играть в такой ситуации не может не вызывать уважения. Однако предстоящий процесс в Лозанне провоцирует в туре нервную обстановку.

«Я нахожусь в некомфортной ситуации. Мне хотелось бы играть с большей свободой и получать больше удовольствия на корте, — заявил итальянец после победы в Шанхае. — Но у меня нет выбора, кроме как принять нынешнюю ситуацию. Текущий год для меня очень трудный из-за обстоятельств, которые мне пришлось пережить. Я находился под давлением на протяжении многих месяцев. И понял, что главное — держать под контролем то, что можно контролировать, а остальное принимать как должное, сохраняя самообладание в отношении внешних проблем».

«В чем я уверен, так это в том, что успех не изменит меня как личность. Я знаю, кому могу доверять, и горжусь тем, что у меня в жизни есть такие люди, — отметил лидер мирового рейтинга. — В нынешнем сезоне я добился большого прогресса в психологическом аспекте, преодолевая возникающие невзгоды и становясь сильнее. Я стараюсь сохранять уверенность, даже если на этом пути меня ждут не только победы. Я сильно повзрослел и верю, что все это поможет мне прогрессировать и в следующем году».