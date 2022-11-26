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Кубок Дэвиса

Сегодня, 00:52

Австралия впервые за 19 лет вышла в финал Кубка Дэвиса

Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралия вышла в финал Кубка Дэвиса. В первом полуфинале команда обыграла Хорватию со счетом 2:1.

В первом матче полуфинала австралией Танаси Коккинакис обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 4:6, 3:6. Затем представитель Хорватии Марин Чилич обыграл Алекса Де Минаура (6:2, 6:2) сравнял счет.

Участник финала Кубка Дэвиса определился в парной встрече, в которой австралийцы Макс Перселл/Джордан Томпсон победили Николу Мектича/Мате Павича (6:7 (3:7), 7:5, 6:4).

Австралия впервые за 19 лет вышла в финал Кубка Дэвиса. В борьбе за трофей команда сыграет с победителем встречи Италия — Канада.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Полуфинал

Австралия — Хорватия 2:1

Танаси Коккинакис — Борна Чорич — 4:6, 3:6

Алекс Де Минаур — Марин Чилич — 6:2, 6:2

Макс Перселл/Джордан Томпсон — Никола Мектич/Мате Павич — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

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Италия и Канада встретятся в полуфинале Кубка Дэвиса