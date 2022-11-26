Сегодня, 00:52
Австралия вышла в финал Кубка Дэвиса. В первом полуфинале команда обыграла Хорватию со счетом 2:1.
В первом матче полуфинала австралией Танаси Коккинакис обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 4:6, 3:6. Затем представитель Хорватии Марин Чилич обыграл Алекса Де Минаура (6:2, 6:2) сравнял счет.
Участник финала Кубка Дэвиса определился в парной встрече, в которой австралийцы Макс Перселл/Джордан Томпсон победили Николу Мектича/Мате Павича (6:7 (3:7), 7:5, 6:4).
Австралия впервые за 19 лет вышла в финал Кубка Дэвиса. В борьбе за трофей команда сыграет с победителем встречи Италия — Канада.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Полуфинал
Австралия — Хорватия 2:1
Танаси Коккинакис — Борна Чорич — 4:6, 3:6
Алекс Де Минаур — Марин Чилич — 6:2, 6:2
Макс Перселл/Джордан Томпсон — Никола Мектич/Мате Павич — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4