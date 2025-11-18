Сборная Бельгии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Бельгии победила Францию и стала полуфиналистом Кубка Дэвиса 2025 года.

Итоговый счет в четвертьфинальном противостоянии — 2-0 в пользу бельгийцев. В первом матче Рафаэль Коллиньон обыграл Корантена Муте (2:6, 7:5, 7:5), а во второй встрече Зизу Бергс нанес поражение Артуру Риндеркнеху (6:3, 7:6 (7:4)).

На следующей стадии сборная Бельгии встретится с победителем противостояния Италия — Австрия. Бельгийцы впервые с 2017 года выступят в полуфинале Кубка Дэвиса.

Болонья (Италия)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир.

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франция — Бельгия (0-2)

Корантен Муте — Рафаэль Коллиньон — 6:2, 5:7, 5:7

Артур Риндеркнех — Зизу Бергс — 3:6, 6:7 (4:7)