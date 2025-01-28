Джокович не будет участвовать в первом раунде Кубка Дэвиса

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит в первом раунде Кубка Дэвиса, сообщает турнирная пресс-служба в социальных сетях.

Ранее спортсмен отказался от продолжения полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против второй ракетки мира немца Александра Зверева из-за травмы. Из-за этого повреждения Джокович пропустит матч сборной Сербии против команды Дании в рамках первого раунда отборочного турнира, который пройдет с 31 января по 2 февраля.

37-летний Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема.