Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Дэвиса. Новости
Результаты
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Теннис
Кубок Дэвиса

Сегодня, 19:47

Джокович не будет участвовать в первом раунде Кубка Дэвиса

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит в первом раунде Кубка Дэвиса, сообщает турнирная пресс-служба в социальных сетях.

Ранее спортсмен отказался от продолжения полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против второй ракетки мира немца Александра Зверева из-за травмы. Из-за этого повреждения Джокович пропустит матч сборной Сербии против команды Дании в рамках первого раунда отборочного турнира, который пройдет с 31 января по 2 февраля.

37-летний Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема.

Теннис
Новак Джокович
Читайте также
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
Нарышкин предложил РИО обсудить историческую принадлежность земель Украины
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя