Джокович обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербы вышли в полуфинал

Серб Новак Джокович выиграл у британца Кэмерона Норри в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.

Ранее Миомир Кецманович переиграл Джека Дрейпера (7:6 (7:2), 7:6 (8:6)), поэтому сборная Сербии вышла в полуфинал турнира.

Следующим соперником сербов будет Италия, а в другом полуфинанел сыграют Австралия и Финляндия.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сербия — Великобритания

Новак Джокович — Кэмерон Норри — 6:4, 6:4

Миомир Кецманович — Джек Дрейпер — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)