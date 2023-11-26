Джокович отреагировал на два поражения от Синнера в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение сборной Сербии в полуфинале Кубка Дэвиса против Италии.

«Для меня это огромное разочарование, я беру за это ответственность. У меня было три матчбола и я был так близко к победе. Это действительно прискорбно. Это спорт. Когда ты проигрываешь за свою страну, чувство горечи становится еще сильнее. Поздравляем Италию. Они это заслужили. Они играли очень хорошо, особенно Янник. В одиночном разряде против меня, а также в парном разряде. За всю игру он почти ничего не пропустил... Надо просто сказать браво, когда кто-то так играет.

Я знаю, что у него один из самых быстрых ударов справа в игре, и он вкладывает в него много вращения и силы. Я не слишком удивился этому. Я знаю качества Янника, но думал, что в парном разряде он может немного снизить свой уровень, но не тут-то было. Он поддерживал чрезвычайно высокий уровень. В одиночном разряде, в третьем сете, у меня было много возможностей сломать его, но каждый раз, когда это было нужно, он находил нужную ему подачу", — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

Джокович и Миомир Кецманович проиграли Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса — 3:6, 4:6. Ранее в одиночном разряде Джокович проиграл Синнеру со счетом 2:6, 6:2, 5:7.

Италия победила Сербию со счетом 2:1 и впервые за 25 лет вышла в финал турнира сборных. В финале итальянцы сыграют с Австралией, которая была сильнее Финляндии — 2:0.