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Кубок Дэвиса

Сегодня, 02:03

Сборная Испании проиграла Нидерландам в последнем матче Надаля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голландские теннисисты Ботик ван де Зандсхюлп и Уэлси Кулхофф одержали победу над испанцами Карлосом Алькарасом и Марселем Гранольерсом в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Голландцы 9 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету испанцев — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).

Сборная Испании проиграла противостояние — 1-2. Так как ранее Алькарас победил Таллона Грикспура (7:6 (7:0), 6:3), а Рафаэль Надаль проиграл ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6).

Это был последний турнир для 38-летнего Надаля. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» после своего поражения отметил, что не поставил бы себя на следующий матч в случе победы.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ботик ван де Зандсхюлп/Уэлси Кулхофф — Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Нидерланды — Испания — 2-1

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Теннис
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
Рафаэль Надаль

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