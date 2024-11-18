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Кубок Дэвиса

Сегодня, 15:30

Надаль — об участии в Кубке Дэвиса: «Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем настрое на финальный этап Кубка Дэвиса. Он отметил, что готов выложиться на максимум, чтобы помочь сборной Испании выиграть турнир.

«Если я выйду на корт, то рассчитываю контролировать свои эмоции. Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде. Это моя последняя неделя на командных соревнованиях, и самое главное — помочь сборной. Эмоции накроют уже в конце, но перед этим я буду сосредоточен на том, что нужно сделать. Я выложусь на все 100 процентов на этой неделе», — приводит Marca слова Надаля.

10 октября испанец объявил о завершении карьеры. Кубок Дэвиса станет последним турниром для 38-летнего теннисиста.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратным олимпийским чемпионом. Кубок Дэвиса вместе со сборной Испании он выигрывал четыре раза.

Теннис
Рафаэль Надаль

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