21 октября, 13:28

Итальянские СМИ раскритиковали отказ Синнера от Кубка Дэвиса: «Янник, мы тебя любим. А ты нас?»

Сергей Ярошенко

Итальянские СМИ раскритиковали вторую ракетку мира Янника Синнера за отказ участвовать в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

«Отказ от Италии в Кубке Дэвиса вызывает обсуждение. Синнер, подумай еще раз», — написали в La Gazzetta dello Sport

«Италия, нет, спасибо. Дорогой Янник, мы тебя любим. А ты нас?» — написали в La Stampa.

24-летний Синнер сообщил о своем решении не играть на турнире в 2025 году из-за желания лучше подготовиться к сезону-2026.

Кубок Дэвиса в этом году пройдет в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией. Ранее итальянцы вместе с Синнером выиграли два Кубка Дэвиса подряд.

4

  • Viktor Freond

    Два раза уже выиграл, кто больше играет...

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Янник любит ,,фарш,,

    21.10.2025

    Теннис
    Янник Синнер
