Алькарас: «Запомню, с какой страстью Надаль жил теннисом»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал завершение карьеры соотечественника Рафаэля Надаля.

«Что я запомню про Надаля, так это страсть, с которой он жил теннисом. Он провел свой последний турнир с невероятной страстью. Мне повезло, что он был рядом, что я играл с ним в паре, тренировался с ним...меньше, чем мне хотелось бы. Хотел бы я начать выступать пораньше (смеется).

Если моя карьера будет хотя бы наполовину такой же, как у Рафы, я буду более чем счастлив. Моей мечтой всегда было стать номером один в мире и выигрывать турниры Большого шлема. Большая часть этой мечты существовала благодаря Рафе Надалю. Я вспоминаю, как он побеждал, когда я был маленьим. Тогда я думал, что однажды буду там», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

19 ноября сборная Испании проиграла Нидерландам (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Это был последний турнир в карьере 38-летнего испанца. На его счету 1080 побед в одиночном разряде и 92 титула, в том числе 22 в турнирах «Большого шлема». Также у него 2 золотые медали Олимпийских игр.