Кубок Дэвиса. Новости
Сегодня, 12:50

Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы

Руслан Минаев

Испанец Карлос Алькарас подтвердил, что получил травму и не сыграет за сборную в Кубке Дэвиса.

«Мне очень жаль сообщать, что я не смогу сыграть за Испанию в Кубке Дэвиса в Болонье... У меня отек правого подколенного сухожилия, и врачи рекомендовали не играть. Я всегда говорю, что играть за сборную Испании — это лучшее, что может быть, и я очень хотел помочь в борьбе за кубок. Еду домой с тяжелым сердцем», — написал Алькарас в соцсети.

Первая ракетка мира получил повреждение в финале Итогового турнира ATP против Янника Синнера (6:7 (4:7), 5:7).

Турнир в этом году пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье (Италия). Помимо Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса-2025 выступят национальные команды Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Чехии, Аргентины и Германии.

Теннис
Карлос Алькарас
