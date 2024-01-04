Кубок Дэвиса 2024, 1/4 финала: расписание и результаты матчей

Сегодня, 13:00
Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 состоится на крытой арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена» в Малаге (Испания) с 19 по 24 ноября. Публикуем расписание матчей 1/4 финала. Время начала — московское.
19.00. Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания)
19.00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания)
14.00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада)
14.00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Милош Раонич (Канада)
12.00. Тейлор Фриц (США) — Алексей Попырин (Австралия)
12.00. Томми Пол (США) — Джордан Томпсон (Австралия)
19.00. Лоренцо Музетти (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина)
19.00. Янник Синнер (Италия) — Себастьян Баэс (Аргентина)
Матч полуфинала пройдут 22 и 23 ноября, финал состоится 24 ноября.