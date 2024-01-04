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Кубок Дэвиса 2024, 1/4 финала: расписание и результаты матчей

Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 состоится в Малаге с 19 по 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 состоится на крытой арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена» в Малаге (Испания) с 19 по 24 ноября. Публикуем расписание матчей 1/4 финала. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Кубка Дэвиса 2024

19 ноября, вторник

19.00. Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания)

19.00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания)

20 ноября, среда

14.00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада)

14.00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Милош Раонич (Канада)

21 ноября, четверг

12.00. Тейлор Фриц (США) — Алексей Попырин (Австралия)

12.00. Томми Пол (США) — Джордан Томпсон (Австралия)

19.00. Лоренцо Музетти (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина)

19.00. Янник Синнер (Италия) — Себастьян Баэс (Аргентина)

Матч полуфинала пройдут 22 и 23 ноября, финал состоится 24 ноября.

Кубок Дэвиса: результаты, новости и статьи, фото и видео

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