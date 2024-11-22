Кубок Дэвиса 2024: пары полуфиналистов и расписание матчей

Матчи полуфинала Кубка Дэвиса 2024 состоятся 22 и 23 ноября. Международные командные соревнования среди мужчин проходят на кортах крытой арены «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания). «СЭ» публикует расписание полуфинала. Время начала — московское.

Расписание 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024

22 ноября, пятница

19.00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

23 ноября, суббота

15.00. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минаур (Австралия)

Финал Кубка Дэвиса 2024 состоится в воскресенье, 24 ноября. Сборная Италии — действующий чемпион турнира.

Впервые соревнования прошли в Бруклайне (штат Массачусетс, США) в 1900 году.

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