Кубок Дэвиса 2024: расписание финальной стадии и сетка плей-офф

Сегодня, 12:00
Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 пройдет с 19 по 24 ноября. Международные командные соревнования состоятся на кортах крытой арены «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания). «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
19.00. Нидерланды — Испания
14.00. Германия — Канада
12.00. США — Австралия
19.00. Италия — Аргентина
Матчи полуфинала состоятся 22 и 23 ноября, финал запланирован на 24 ноября.
В составе сборной Испании сыграет Рафаэль Надаль, который завершит профессиональную карьеру на Кубке Дэвиса 2024.
Сборная Италии — действующий чемпион турнира.