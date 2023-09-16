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Кубок Дэвиса

Сегодня, 08:41

Маррей пропустил похороны бабушки из-за выступления в Кубке Дэвиса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей посвятил победу над швейцарцем Леандро Риди (6:7, 6:4, 6:4) в матче группового этапа Кубка Дэвиса своей бабушке.

«Мне жаль, что я сегодня не могу быть со своей семьей. Бабуля, это для тебя. Я говорил об этом с отцом, и он сказал: «Она хотела бы, чтобы ты играл, только обязательно выиграй», что я и сделал», — приводит слова Маррея BBC.

На групповом этапе Кубка Дэвиса в Манчестере соревнуются сборные Великобритании, Австралии, Франции и Швейцарии. Национальные команды сыграют друг с другом по круговой системе. Две лучшие сборные выйдут в «Финал восьми», который пройдет в ноябре в испанской Малаге.

Теннис
Энди Маррей
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