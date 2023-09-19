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Кубок Дэвиса

Сегодня, 08:01

Маррей считает, что нужно отказаться от нового формата Кубка Дэвиса

Виктория Кравченко
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Британский теннисист Энди Маррей призвал отказаться от нового формата Кубка Дэвиса.

«Я был членом Совета игроков ATP, когда начинали обсуждать этот формат, и никто в его не поддержал. Нам ответили, что примут это во внимание, а буквально через два дня объявили, что формат меняется.

Нам повезло, потому что мы проводим все матчи в потрясающей атмосфере с прекрасными зрителями. Обидно, когда Франция и Австралия, одни из крупнейших теннисных держав, которые любят Кубок Дэвиса, играют на пустом стадионе", — приводит слова Маррея Times.

На групповом этапе Кубка Дэвиса в Манчестере соревнуются сборные Великобритании, Австралии, Франции и Швейцарии. Национальные команды сыграют друг с другом по круговой системе. Две лучшие сборные выйдут в «Финал восьми», который пройдет в ноябре в испанской Малаге.

Энди Маррей
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