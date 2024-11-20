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Кубок Дэвиса

Сегодня, 02:52

Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького городка на Мальорке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения сборной Испании от Нидерландов (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса рассказал, каким его должны запомнить фанаты.

«Титулы важны, но прежде всего я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького городка на Мальорке и мальчика, который достиг большего, чем мог себе представить», — приводит пресс-служба турнира слова Надаля.

Это был последний турнир в карьере 38-летнего испанца. На его счету 1080 побед в одиночном разряде и 92 титула, в том числе 22 в турнирах «Большого шлема». Также у него 2 золотые медали Олимпийских игр.

Теннис
Рафаэль Надаль

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