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Кубок Дэвиса

Сегодня, 22:44

Надаль после поражения на Кубке Дэвиса: «Чувствую, это мой последний одиночный матч в карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал свою игру в матче одиночного разряда Кубка Дэвиса-2024. В игре 1/4 финала турнира испанец проиграл Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6.

«Я чувствую, что это был мой последний профессиональный матч в одиночном разряде. Я проиграл свой первый матч в Кубке Дэвиса и проиграл свой последний. Если бы я был капитаном команды, я бы не выбрал себя на следующий матч. Если мы пройдем в полуфинал, то я бы не поставил себя на следующую игру, лучше дать шанс Баутиста-Агуту. Но я не капитан, не мне решать», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

Кубок Дэвиса-2024 станет последним турниром в карьере 38-летнего теннисиста.

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Рафаэль Надаль

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