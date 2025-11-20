Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сегодня, 18:50
Дуэт Марселя Гранольерса и Педро Мартинеса вывел сборную Испании в полуфинал Кубка Дэвиса-2025.
В четвертьфинале турнира испанской команде противостояла сборная Чехии. По итогам одиночных матчей счет был 1-1. Во встрече парного разряда Гранольерс и Мартинес обыграли пару Томаша Махача и Якуба Меншика — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).
Сборная Испании вышла в полуфинал Кубка Дэвиса впервые за шесть лет. На этой стадии испанцы сыграют с победителем противостояния между сборными Германии и Аргентины.
Болонья (Италия)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир.
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Испания — Чехия (2-1)
Марсель Гранольерс/Педро Мартинес — Томаш Махач/Якуб Меншик — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)