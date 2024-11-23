Сборная Италии с Синнером вышла в финал Кубка Дэвиса

Сегодня, 20:09
Теннисисты сборной Италии стали финалистами Кубка Дэвиса 2024 года.
В полуфинальном противостоянии итальянцы со счетом 2-0 обыграли команду Австралии. Первый одиночный матч завершился победой Маттео Берреттини над Танаси Коккинакисом со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Во второй встрече первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:4).
В финале турнира сборная Италии встретится с теннисистами из Нидерландов.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Италия — Австралия (2-0)
Маттео Берреттини — Танаси Коккинакис — 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
Янник Синнер — Алекс Де Минаур — 6:3, 6:4