Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Италии по теннису завоевала Кубок Дэвиса 2023 года, одержав победу в финале над командой Австралии. Турнир прошел в испанской Малаге.

В финальный день соревнований итальянец Маттео Арнальди победил Алексея Попырина, представляющего Австралию (7:5, 2:6, 6:4), а его соотечественник Янник Синнер в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).

Сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса во второй раз в истории. До этого итальянцы выигрывали турнир в 1976 году. В финал команда выходила шесть раз.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Австралия — Италия — 0:2

Алекс Де Минаур — Янник Синнер — 3:6, 0:6

Алексей Попырин — Маттео Арнальди — 5:7, 6:2, 4:6