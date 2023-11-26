Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сегодня, 22:22
Сборная Италии по теннису завоевала Кубок Дэвиса 2023 года, одержав победу в финале над командой Австралии. Турнир прошел в испанской Малаге.
В финальный день соревнований итальянец Маттео Арнальди победил Алексея Попырина, представляющего Австралию (7:5, 2:6, 6:4), а его соотечественник Янник Синнер в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).
Сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса во второй раз в истории. До этого итальянцы выигрывали турнир в 1976 году. В финал команда выходила шесть раз.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Австралия — Италия — 0:2
Алекс Де Минаур — Янник Синнер — 3:6, 0:6
Алексей Попырин — Маттео Арнальди — 5:7, 6:2, 4:6