Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса-2024

Сегодня, 21:38
Сборная Италии стала победителем Кубка Дэвиса-2024
В финальной серии итальянцы обыграли сборную Нидерландов. В первом матче Маттео Береттини оказался сильнее Ботика ван де Зандсхюлпа — 6:4, 6:2. Во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспура — 7:6 (7:2), 6:2.
Италия второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Италия — Нидерланды
Маттео Береттини - Ботик ван де Зандсхюлп - 6:4, 6:2
Янник Синнер — Таллон Грикспур - 7:6 (7:2), 6:2