Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса-2024

Сборная Италии стала победителем Кубка Дэвиса-2024

В финальной серии итальянцы обыграли сборную Нидерландов. В первом матче Маттео Береттини оказался сильнее Ботика ван де Зандсхюлпа — 6:4, 6:2. Во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспура — 7:6 (7:2), 6:2.

Италия второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

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Одиночный разряд

Финал

Италия — Нидерланды

Маттео Береттини - Ботик ван де Зандсхюлп - 6:4, 6:2

Янник Синнер — Таллон Грикспур - 7:6 (7:2), 6:2