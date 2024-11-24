Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Дэвиса. Новости
Результаты
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Теннис
Кубок Дэвиса

Сегодня, 21:38

Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Италии стала победителем Кубка Дэвиса-2024

В финальной серии итальянцы обыграли сборную Нидерландов. В первом матче Маттео Береттини оказался сильнее Ботика ван де Зандсхюлпа — 6:4, 6:2. Во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспура — 7:6 (7:2), 6:2.

Италия второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Италия — Нидерланды

Маттео Береттини - Ботик ван де Зандсхюлп - 6:4, 6:2

Янник Синнер — Таллон Грикспур - 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
Янник Синнер

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
Победу красно-белых над «Локо» назвали незаслуженной. Что происходит в «Спартаке»
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Сегодня
Вчера
Неделя