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Щукин рассказал о подготовке к Кубку Дэвиса

Камила Абдурахманова
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Капитан сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин рассказал о подготовке к предстоящему Кубку Дэвиса против команды Пакистана.

«Подготовка проходила как обычно, все ребята готовились в предсезонке в Дубае, кто-то играл в Австралии, кто-то — в Португалии. Все подошли в хорошей форме. Насчет команды Пакистана, против которой мы играем, у нас информации нет, так как они не часто играют в турнирах. Но мы концентрируемся на своих игроках, на своей команде. Самое важное то, в какой форме мы подойдем», — сказал Щукин Meta-ratings.kz.

В конце января и начале февраля 2025 года начнется новый сезон самого престижного мужского командного теннисного турнира — Кубка Дэвиса. В стыковых матчах квалификации будут определены 13 участников сентябрьского плей-офф.

Источник: Metaratings.kz
Теннис
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