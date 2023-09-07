Синнер не сыграет за сборную Италии на групповом этапе Кубка Дэвиса

Шестая ракетка мира Янник Синнер объявил, что не сыграет за сборную Италии на групповом этапе Кубка Дэвиса.

«К сожалению, у меня не было достаточно времени на восстановление после американской серии турниров, так что, увы, я не смогу сыграть за Италию в Болонье. Выступать за нашу страну — это всегда большая честь, и я уверен, что скоро вернусь в сборную. Желаю ребятам удачи, до встречи», — написал Синнер в соцсетях.

Групповой этап Кубка Дэвиса-2023 пройдет 12-17 сентября. Италия в группе А сыграет с Канадой, Швецией и Чили.