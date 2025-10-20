Видео
20 октября, 18:40

Алькарас и Зверев примут участие в Кубке Дэвиса-2025

Руслан Минаев

Пресс-служба Кубка Дэвиса объявила состав сборных — участниц турнира, который пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье.

В четвертьфинале сыграют Италия — Австрия, Франция — Бельгия, Испания — Чехия, Аргентина — Германия.

Испания: Карлос Алькарас, Хауме Мунар, Педро Мартинес Портеро, Марсель Гранольерс.

Италия: Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Андреа Вавассори, Симоне Боллели.

Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Австрия: Филип Мизолич, Юрий Родионов, Лукас Мидлер, Александр Эрлер.

Аргентина: Франсиско Черундоло, Томас Мартин Этчеверри, Франсиско Комесанья, Орасио Себальос, Андрес Мольтени.

Бельгия: Зизу Бергс, Рафаэль Коллиньон, Сандер Жилль, Йоран Флиген.

Чехия: Иржи Легечка, Якуб Меншик, Томаш Махач, Вит Копршива, Адам Павлашек.

