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Кубок Дэвиса

5 сентября, 12:02

Троицки сообщил, что Джокович не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса

Мария Гусева

Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки сообщил, что теннисист Новак Джокович пропустит групповой этап Кубка Дэвиса.

«Он не сыграет по личным причинам. Он помогал сборной бесчисленное множество раз, но в этот раз не сможет. Если мы отберемся в Малагу, он присоединится к нам», — цитирует Sportski zurnal Виктора Троицки.

Сербия попала в группу B, ее соперниками станут Испания, Канада и Южная Корея. Матчи пройдут в Валенсии.

35-летний серб пропустил US Open. Джокович не смог въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Источник: http://www.zurnal.rs/tenis/novak-djokovic/137605/ekskluzivno-djokovic-ne-ide-u-valensiju-ruka-u-zavoju-nije-razlog
Теннис
Виктор Троицки
Новак Джокович
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