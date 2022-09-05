Троицки сообщил, что Джокович не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса

5 сентября, 12:02
Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки сообщил, что теннисист Новак Джокович пропустит групповой этап Кубка Дэвиса.
«Он не сыграет по личным причинам. Он помогал сборной бесчисленное множество раз, но в этот раз не сможет. Если мы отберемся в Малагу, он присоединится к нам», — цитирует Sportski zurnal Виктора Троицки.
Сербия попала в группу B, ее соперниками станут Испания, Канада и Южная Корея. Матчи пройдут в Валенсии.
35-летний серб пропустил US Open. Джокович не смог въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.