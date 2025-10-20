Синнер решил не выступать за Италию в Кубке Дэвиса-2025

Итальянец Янник Синнер принял решение отказаться от выступления за сборную в Кубке Дэвиса-2025.

Италию представят Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

«Синнер не дал согласия на участие в 2025 году. Кубок Дэвиса был и остается его домом, и я уверен, что Янник вскоре снова станет частью команды», — цитирует tennis365 слова капитана итальянской команды Филиппо Воландри.

Кубок Дэвиса в этом году пройдет в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией.