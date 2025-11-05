5 ноября, 13:57
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал пропуск финального раунда Кубка Дэвиса.
«Когда сезон заканчивается, нужно время, чтобы оправиться от всего накопившегося давления, пережитых эмоций, а также от физических и психологических последствий соревнований. Дополнительная неделя на подготовку дает новую мотивацию и энергию. Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется. Не сомневаюсь, что в этом году принял правильное решение», — приводит слова спортсмена Punto de Break.
Кубок Дэвиса пройдет в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией. Ранее итальянцы вместе с Синнером выиграли два Кубка Дэвиса подряд.