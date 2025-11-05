Синнер — о пропуске Кубка Дэвиса: «Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал пропуск финального раунда Кубка Дэвиса.

«Когда сезон заканчивается, нужно время, чтобы оправиться от всего накопившегося давления, пережитых эмоций, а также от физических и психологических последствий соревнований. Дополнительная неделя на подготовку дает новую мотивацию и энергию. Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется. Не сомневаюсь, что в этом году принял правильное решение», — приводит слова спортсмена Punto de Break.

Кубок Дэвиса пройдет в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией. Ранее итальянцы вместе с Синнером выиграли два Кубка Дэвиса подряд.