Кубок Дэвиса. Новости
Теннис
Кубок Дэвиса

5 ноября, 13:57

Синнер — о пропуске Кубка Дэвиса: «Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал пропуск финального раунда Кубка Дэвиса.

«Когда сезон заканчивается, нужно время, чтобы оправиться от всего накопившегося давления, пережитых эмоций, а также от физических и психологических последствий соревнований. Дополнительная неделя на подготовку дает новую мотивацию и энергию. Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется. Не сомневаюсь, что в этом году принял правильное решение», — приводит слова спортсмена Punto de Break.

Кубок Дэвиса пройдет в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией. Ранее итальянцы вместе с Синнером выиграли два Кубка Дэвиса подряд.

Теннис
Сборная Италии по теннису
Янник Синнер
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
