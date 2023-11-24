«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово

Большой антидопинговый и политический скандал во время финальной стадии Кубка Дэвиса в Малаге.

Первая ракетка мира Новак Джокович вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса. В заключительной части командного турнира, который проходит в испанской Малаге, сербы усилиями своей главной звезды и Миомира Кецмановича одолели сборную Великобритании (Джек Дрепер и Кэмерон Норри) со счетом 2:0. Однако радость по поводу этого события омрачили сразу два скандала. Во-первых, Джокович и Ко подверглись политическим нападкам в Черногории и Косово из-за того, что вышли на корт под песню «Радуйся, сербский народ», которую некоторые на Балканах считают националистической. А во-вторых, на послематчевой пресс-конференции Новак обрушился с критикой на допинг-офицеров, которые взялись тестировать звездного теннисиста за час до игры, когда он уже проводил разминку, и, по мнению Джоковича, тем самым проявили к нему огромное неуважение.

Пропагандируют песню ультранационалистов?

Участие в Кубке Дэвиса такой легенды, как Джокович, — это огромный подарок для командного чемпионата, переживающего непростые времена. После суперуспешного сезона Новак мог бы сослаться на усталость, но примчался в Малагу из Турина, где выиграл Итоговый турнир ATP. Для великого серба выступление за национальную команду — особая тема. На заре карьеры — в 2010-м — он уже выиграл для своей страны Серебряную салатницу, а через три года был в составе сборной, обидно уступившей в домашнем финале чехам. В общем, сейчас Новак полон желания показать себя патриотом, принести стране новый триумф, а заодно заработать путевку на Олимпиаду. Однако события, происходящие в Малаге, пока мало похожи на праздник тенниса.

Во втором матче четвертьфинала Джокович обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:4. Эта победа стала для Новака 21-й подряд в Кубке Дэвиса (он не проигрывает в этом турнире в одиночном разряде с 2011-го). Кроме того, звездный теннисист выиграл уже 44-й матч за сборную и стал рекордсменом своей страны. Однако наряду с восхищенными постами после победы над британцами Джокович получил в свой адрес в соцсетях и потоки ненависти. А все потому, что на матч в Малаге сербы вышли под песню «Весели се српски роде» (Радуйся, сербский народ) известной певицы Даницы Црногорчевич. Против этого произведения ничего не имели ни оргкомитет Кубка Дэвиса, ни Международная федерация тенниса (ITF), но в Албании и Черногории его исполнение на крупных соревнованиях вызвало скандал.

«Сборная Сербии по теннису во главе с Джоковичем пропагандирует песню ультранационалистов, призывающую к аннексии сопредельных территорий, — оценил случившееся черногорский политик Любомир Филипович. — Это уже слишком! Джокович продолжает продвигать свою русско-сербскую националистическую программу. Кубку Дэвиса должно быть стыдно!» Ранее Новака уже критиковали за публикацию фотографии с храмом Святого Саввы, где граждане Сербии зажгли свечи за упокой душ погибших в Косово и Метохии. Кроме того, звездному теннисисту досталось во время «Ролан Гаррос», когда он написал на камере: «Косово — сердце Сербии. Нет насилию!»

В песне «Весели се српски роде» есть строчка «Пусть сербский флаг развевается от Призрена до Румии». Город Призрен находится в Южной Метохии, на территории, которую сейчас Косово считает своей. Гора Румия расположена в Черногории. Так что теоретически повод для возмущения у соседей сербов имеется. Однако данная песня давно стала одним из гимнов сербских спортивных фанатов, и навряд ли кто-то сейчас вкладывает в нее большой геополитический смысл. Ну, и вмешивать в эту ситуацию еще и Россию — это со стороны черногорских и косовских политиков очевидная клиника.

Новак Джокович. Фото Reuters

«Мне не нужны никакие отвлекающие факторы»

Когда оппонентам Джоковича не удалось наказать его за политический демарш на «Ролан Гаррос», они тут же переключились на допинговые нападки в отношении серба. Тогда поводом стал странный предмет на груди у Новака. Якобы этот аксессуар мог давать ему неспортивное преимущество. Сейчас же все еще серьезнее. За полтора часа до начала матча первой ракетки мира против Норри в Малаге к нему явились допинг-офицеры и потребовали сдать анализы крови и мочи. В это время звездный игрок уже готовился к поединку, и это не только его отвлекло. Невольное «донорство» могло прямо повлиять на физическое состояние спортсмена. А главное — в экстремальной проверке не было никакой необходимости.

«За 20 лет моей карьеры со мной никогда не случалось такого, чтобы за полтора часа до матча мне нужно было пройти допинг-контроль, — пожаловался Новак после встречи. — У меня свой распорядок, мне не нужны никакие отвлекающие факторы. Я не хочу, сдав кровь, думать, смогу ли я сдать еще и мочу. В итоге я не прошел полный допинг-контроль перед матчем. И за мной до сих пор ходит мужчина, ожидающий, когда я смогу завершить тестирование. Когда я спросил, в чем необходимость проверок перед игрой, мне ответили, что после матча будет слишком позднее время и команда-победительница должна успеть отдохнуть перед следующими встречами».

Формально контролеры ничего не нарушили. Но антидопинговые правила сейчас таковы, что спортсменов могут проверить чуть ли не во время поединка. «Чистота спорта» давно в приоритете по сравнению с интересами спорта. Уже многократно были зафиксированы случаи, когда спортсменов будили рано утром накануне стартов, когда атлеты чувствовали себя плохо после сдачи крови, когда приходилось отменять важные тренировки из-за внеплановых проверок. Однако в теннисных турах подобный диктат ВАДА, видимо, не сильно распространен. Поэтому для Новака случившееся на Кубке Дэвиса стало настоящим шоком.

Новак Джокович в сборной Сербии. Фото Reuters

Теннису нужна собственная антидопинговая организация

«Я всегда был сторонником тестирования себя или других теннисистов, но не перед игрой, — недоумевает серб. — Что изменится, если меня проверят после матча? Я никуда не денусь с корта. Проверьте меня в более спокойной обстановке и не устраивайте эти постыдные шоу в неподходящий момент. Вы знали, что антидопинговое агентство является частной компанией? Нам следует подумать о том, чтобы в теннисе появилась собственная организация для подобных вопросов. То, что случилось, — возмутительно. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это устроили, не понимают, что происходит на корте. Они не понимают спорт. Они не понимают, где находятся».

Интересно, что инспекторы допинг-контроля отличились не только с Джоковичем. Они также попытались взять анализы у капитана сербской команды Виктора Троицки, который давно закончил карьеру игрока. Как выяснилось, его перепутали со вторым номером сборной Сербии Миомиром Кецмановичем. В общем, проверяющие показали себя во всей красе. И, увы, подобные персонажи все чаще диктуют правила игры в мировом спорте. Интересы спортсменов и болельщиков отодвигаются на задний план ради очень спорной борьбы за «чистоту спорта». При этом к адекватности проверок к тем, кто их осуществляет, есть огромные вопросы.

Кстати, рассерженный Джокович во время матча с Норри не сдержался и вступил в перепалку с британскими болельщиками. Публика вела себя агрессивно, сопровождая выкрики барабанным боем. Так что в какой-то момент Новак посоветовал им заткнуться. Неизвестно, остались ли после этого силы у лидера сербов на субботний полуфинал с итальянцами. Между тем это, возможно, самая интересная вывеска в Малаге. Ведь в этом поединке ожидается встреча Джоковича с Янником Синнером, которая станет для лидера сборной Италии шансом поквитаться за разгром в финале Итогового турнира.