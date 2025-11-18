«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом

18 ноября, 16:40
Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит финальную часть Кубка Дэвиса. Испанский теннисист не сможет представлять сборную из-за травмы, полученной в финале Итогового турнира.
Печальную новость Карлос сообщил в соцсетях 18 ноября, за два дня до четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против Иржи Легечки.
«Мне очень жаль сообщать, что я не смогу выступить за сборную Испании на Кубке Дэвиса в Болонье... У меня отек правого подколенного сухожилия, и врачи настоятельно рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию — огромная честь, и мне очень хотелось помочь ей в борьбе за трофей. Уезжаю домой с тяжелым сердцем», — написал теннисист в соцсетях.
Повреждение он получил в финале Итогового турнира в воскресенье. В матче с Янником Синнером испанец потянул мышцу правой ноги при приеме подачи. Алькарас взял медицинский тайм-аут, после которого смог продолжить игру. В перерыве между сетами ему затейпировали бедро.
Карлос уступил в финале со счетом 6:7, 5:7, но после матча заявил, что травма не повлияла на результат.
«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии после попытки принять одну подачу. Можно сказать, что это не сильно на меня повлияло, потому что я хорошо бегал, хорошо реагировал на мячи. Иногда были мысли о том, что может произойти, если я сделаю что-то безумное. Но я смог сыграть хорошо.
Я не менял план игры из-за травмы. Я изменил его, потому что чувствовал, что должен сделать что-то другое», — приводит комментарий испанца сайт ATP.
Янник Синнер, приводивший Италию к победам в Кубке Дэвиса два года подряд, в этот раз тоже пропускает турнир. Правда, не из-за травмы — еще в октябре теннисист объявил, что ему нужна дополнительная неделя отдыха перед стартом сезона в Австралии.
«Я дважды выиграл Кубок Дэвиса. Мы с командой приняли это решение, потому что конец сезона очень длинный, и мне нужна дополнительная неделя, чтобы пораньше начать тренироваться. Моя цель — быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени», — сказал Синнер на пресс-конференции в Вене.
Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье. На турнире выступят сборные Испании, Франции, Бельгии, Италии, Австрии, Аргентины, Чехии и Германии.
Национальную команду Испании представят Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс, Педро Мартинес и Хауме Мунар.
