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Теннис
Кубок Билли Джин Кинг

Сегодня, 19:33

Свентек обыграла Бадосу в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг и вывела сборную Польши в следующий раунд

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полячка Ига Свентек выиграл у представительницы Испании Паулы Бадосы в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная Польши благодаря победе Свентек вышла в 1/4 финала турнира. Ранее в матче Испания — Польша между собой сыграли испанка Сара Соррибес-Тормо и Магда Линетт, победу одержала польская спортсменка. Соревнования проходят в испанской Малаге.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый раунд

Испания — Польша

Паула Бадоса — Ига Свентек — 3:6, 7:6 (7:5), 1:6

Полячка является второй ракеткой мира, испанка занимает 12-е место в рейтинге WTA.

В следующей стадии сборная Польши встретится со сборной Чехии.

Теннис
Ига Свентек

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