Радукану не сыграет за сборную Великобритании в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

48-я ракетка мира Эмма Радукану отказалась от выступления за сборную Великобритании в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщает BBC.

По информации источника, теннисистке необходима небольшая пауза, чтобы «позаботиться о своем теле». Также представители Радукану отметили, для что британки это стало трудным решением.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 10 по 13 апреля. Сборная Великобритании сыграет в группе с Нидерландами и Германией в Гааге (Нидерланды).

Ранее от участия в квалификации турнира отказалась вторая ракетка мира полька Ига Свентек.