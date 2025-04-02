Свентек заявила, что не сыграет за сборную Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира Ига Свентек заявила, что не сыграет за сборную Польши в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг.

«Я приняла трудное решение. Знаю, что не такие новости хотели получить болельщики, особенно польские, тем не менее это правильное решение для меня на данный момент. Я не буду играть в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Радоме. Я всегда с гордостью представляю свою страну. В прошлом году я отдала за страну все, что могла. Очень горжусь историческими успехами команды в полуфинале этого турнира и финале United Cup. Теперь пришло время сосредоточиться на себе и своих тренировках. Я держу кулачки за девочек и за всю команду», — написала спортсменка в социальной сети.

Квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 10 по 13 апреля.