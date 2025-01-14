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Сегодня, 16:33

112-я ракетка мира Фонсека прокомментировал победу над Рублевым

Камила Абдурахманова
Жоау Фонсека.
Фото Reuters
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Бразильский теннисист Жоау Фонсека рассказал о том, что чувствовал во время матча первого круга Australian Open с 9-й ракеткой мира Андреем Рублевым.

Бразилец победил в трех сетах — 7:6 (6:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Я просто наслаждался моментом. Это потрясающая площадка. Я впервые играю на огромном стадионе. Я очень хочу поблагодарить эту потрясающую публику. Здесь было много бразильцев, которые болели за меня», — сказал теннисист пресс-службе Australian Open.

Во втором круге 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге ATP, сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Источник: Australian Open
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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