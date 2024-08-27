15-я ракетка мира Руне уступил Накашиме в первом круге US Open

Датский теннисист Хольгер Руне в первом круге US Open уступил американцу Брэндону Накашиме со счетом 2:6, 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 21-летнего датчанина 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге 50-я ракетка мира встретится с победителем матча Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания, 15) — 6:2, 6:1, 6:4