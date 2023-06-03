16-летняя Мирра Андреева проиграла Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. Матч длился 2 часа 6 минут.

16-летняя Андреева сделала за игру 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. У 6-й ракетки мира — 19-летней Гауфф — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 8 брейк-пойнтов из 19.

В четвертом круге финалистка «Ролан Гаррос»-2022 сыграет с победительницей матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Кайла Дэй (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 6) — Мирра Андреева (Россия, Q) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1