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«Большой шлем»

22 января 2015, 07:09

Панова в паре с Уотсон вышла во второй круг Australian Open

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
Российская теннисистка Александра ПАНОВА
Фото AFP
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Россиянка Александра Панова и британка Хизер Уотсон вышли во второй круг Australian Open из-за отказа соперниц - немки Анники Бек и Шахар Пеер из Израиля. В следующем раунде они встретятся с двумя другими представительницами России - Аллой Кудрявцевой и Анастасией Павлюченковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 40 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

ПАНОВА/Уотсон (Россия/Великобритания) – Бек/Пеер (Германия/Израиль) – 2:6, 7:5, 3:1 отказ 2-й пары

Источник: sport-express.ru
Алла Кудрявцева
Анастасия Павлюченкова
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