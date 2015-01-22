Панова в паре с Уотсон вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Александра Панова и британка Хизер Уотсон вышли во второй круг Australian Open из-за отказа соперниц - немки Анники Бек и Шахар Пеер из Израиля. В следующем раунде они встретятся с двумя другими представительницами России - Аллой Кудрявцевой и Анастасией Павлюченковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 40 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

ПАНОВА/Уотсон (Россия/Великобритания) – Бек/Пеер (Германия/Израиль) – 2:6, 7:5, 3:1 отказ 2-й пары