Панова в паре с Уотсон вышла во второй круг Australian Open

22 января 2015, 07:09
Россиянка Александра Панова и британка Хизер Уотсон вышли во второй круг Australian Open из-за отказа соперниц - немки Анники Бек и Шахар Пеер из Израиля. В следующем раунде они встретятся с двумя другими представительницами России - Аллой Кудрявцевой и Анастасией Павлюченковой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 40 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
ПАНОВА/Уотсон (Россия/Великобритания) – Бек/Пеер (Германия/Израиль) – 2:6, 7:5, 3:1 отказ 2-й пары