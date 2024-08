Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович присутствует на матче второго круга турнира Roland Garros между сербом Новаком Джоковичем и Жилем Мюллером. Первые две партии остались за первой ракеткой мира – 6:1, 6:4.

.@djokerNole has a special fan in the stands. Zlatan #Ibrahimovic is here to support him today! #RG15 https://t.co/y2CwICYE1X