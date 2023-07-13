Агент Кассиль: «Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной»

Агент теннисистки Мирры Андреевой Лев Кассиль сообщил, что россиянка не планирует менять российское гражданство. Ранее издание Tennis World USA сообщило, что спортсменка намерена стать гражданкой Франции.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — сообщил изданию агент теннисистки Лев Кассиль.

11 июля 16-летняя Андреева в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз и закончила выступление в турнире.