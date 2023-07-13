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Сегодня, 11:41

Агент Кассиль: «Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной»

Виктория Кравченко
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Агент теннисистки Мирры Андреевой Лев Кассиль сообщил, что россиянка не планирует менять российское гражданство. Ранее издание Tennis World USA сообщило, что спортсменка намерена стать гражданкой Франции.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — сообщил изданию агент теннисистки Лев Кассиль.

11 июля 16-летняя Андреева в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз и закончила выступление в турнире.

Мирра Андреева. Мирру заподозрили в желании сменить гражданство на французское. Правда ли это?

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6098118
Уимблдон
Мирра Андреева
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