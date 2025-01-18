Де Минаур победил Черундоло и вышел в четвертый круг Australian Open

Сегодня, 10:20
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур переиграл аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 3 часа 53 минуты.
В следующем круге австралиец встретится с американцем Алексом Микельсеном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 31) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3, 6:3